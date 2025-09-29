¿A cuánto asciende la fortuna de Bad Bunny, la próxima estrella del Super Bowl? Algunas cifras de su patrimonio

¿De cuánto es la fortuna de Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su apodo y nombre artístico Bad Bunny, es originario de Vega Baja, San Juan, Puerto Rico, y actualmente tiene 31 años.

El artista figura en el punto 3 del Global Digital Artist Ranking, con fecha del 29 de septiembre de 2025, por arriba de otras celebridades reconocidas como Taylor Swift.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, un sitio especializado en calcular el poder económico de famosos, el patrimonio neto del cantante y compositor puertorriqueño puede ascender a los 50 millones de dólares, una cifra que ha alcanzado en un periodo relativamente corto.

A finales de 2022, el monto estimado fue de 18 millones de dólares por la misma fuente, pero existen diferentes datos que pueden cuestionar este número.

De acuerdo con Forbes, Bad Bunny fue el artista número diez con mayores ganancias del mundo de 2022, con 88 millones de dólares, provenientes principalmente de las giras “El Último Tour del Mundo” y “The World’s Hooters Tour".

En ese año, lanzó el álbum "Un verano sin ti", que se mantuvo varias semanas consecutivas en las listas de reproducción y en el puesto 1 del Billboard 200, y estableciéndose como el más popular de Estados Unidos, de acuerdo con Luminate.

Esto lo llevó a encabezar la lista de Billboard Boxscore, el ranking oficial de Billboard de asistencia e ingresos de tour musicales. Con 65 shows, obtuvo más de 1.8 millones asistentes, y ganancias superiores a los 373 millones de dólares.

No constante, el año siguiente redujo sus presentaciones a solo 18, pero generó ingresos de 67.9 millones de dólares. En ese año, quedó en el puesto 28 del top de conciertos de Billboard.

En 2024, volvió a colarse en el ranking 10, con el puesto 9 de la lista, al sumar 49 espectáculos, más de 753,000 boletos vendidos e ingresos de 211.4 millones de dólares.

Este año, con su gira “Debí tirar más fotos” de 2025, se estima que supere el récord de “The World’s Hooters Tour".

Más allá de la música: colaboraciones con marcas y apariciones en la pantalla

Bad Bunny ha emprendido en diferentes sectores que también le han dejado ganancias, aunque algunos no fueron declarados.

Ha tenido colaboraciones con marcas de moda para diferentes públicos, como Adidas, Crocs, Gucci y Clavin Klein. Esta última, lanzada en marzo, generó 8.4 millones de dólares en valor de impacto mediático, de acuerdo con Launchmetrics.

También ha tenido participación dentro del negocio gastronómico. Una de ellas es el restaurante de comida japonesa Gekko, de Miami, en colaboración con el empresario David Grutman. Este espacio es un punto de encuentro de influencers y famosos, donde el menú oscila entre los 15 a 185 dólares.

Además, en su natal San Juan, en Puerto Rico, es propietario de Café con Ron.

Martínez Ocasio también ha participado en películas, series de televisión, como "F9: The Saga", "Bullet Train", "Happy Gilmore 2" o "Narcos: México"; e incluso una colaboración con la WWE, donde obtuvo 100,000 dólares por aparición en eventos, según Parade.

Por último, Bloomberg destacó que en su fortuna se incluye al equipo de baloncesto de Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce, donde es uno de los principales socios del club.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el Estadio Azteca en 2022. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro )

Propiedades

Bad Bunny posee propiedades valuadas en millones de dólares en Estados Unidos y Puerto Rico. Una de ellas, es una mansión en Hollywood Hills, con un valor de casi 9 millones de dólares.

También cuenta con un departamento exclusivo en Nueva York, el cual renta por 150,000 dólares al mes.

En Los Ángeles tiene una propiedad de 7.5 millones de euros, que perteneció a Ariana Grande. Por último, una residencia en San Juan, valuada en casi un millón de euros.