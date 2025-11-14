Modelo energético 2013, ¿neoliberal?

La reforma constitucional conservó un Estado obeso, molón y controlador

En los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales fue escrito por manos estatistas, que no por la mano invisible, la cual hubiera borrado a la industria energética en esos textos. La mano invisible hubiera tachado sintagmas tales como la “Rectoría del Estado” y las Sacrosantas “Áreas Estratégicas” (exclusivas del Estado). Ninguna neoliberal que se precie de serlo hubiera permitido la permanencia de esos conceptos que huelen a puro control estatal. De preguntarle, Uncle Miltie (Friedman) hubiera dicho que la pedorra “Rectoría del Estado” no sirve más que para entorpecer negocios, mientras que las “Áreas Estratégicas”, que arropan monopolios, de plano los arruinan.

La supervivencia de Pemex y CFE

La reforma de 2013 no “privatizó” un clavo de las Divas del Sector. Cualquier neoliberal medianamente fiel, hubiera puesto a la venta hasta el último activo con valor comercial al mejor postor. Estas (irrisoriamente) llamadas “Empresas Productivas del Estado” se mantuvieron en el patrimonio de éste, sin ceder ni un fierro ni una acción. A comparación de reformas privatizadoras de Salinas, la de Peña empalidece. Un neoliberal no las hubiera dejado ahí, ni para maltratarlas.

Una jungla de regulación

Un Estado Propietario es inadmisible para un neoliberal, mientras que el Estado Regulador es abominable. La Reforma de 2013 mantuvo los dos. No sólo mantuvo a Pemex y a CFE, sino que llenó el mercado de “ventanillas.” Así que, tan sólo en el plano federal, había que dar de vueltas, como mínimo, entre la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Como adolescentes, las empresas tenían que pedir permiso a papá y mamá gobierno, aunque fuera para hacer pis.