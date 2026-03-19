El marketing ya no se trata solo de aparecer, sino de sostener una relación creíble. Las marcas compiten en un terreno donde la gente elige con más cuidado a quién le cree, a quién le compra y a quién le dedica tiempo. Por eso, el reto dejó de ser “hacer ruido” y se volvió algo más exigente: generar confianza con acciones, no solo con campañas.
Tres claves para construir marcas de confianza en 2026
En paralelo, la tecnología está moviendo el tablero. La Inteligencia Artificial (IA) y la automatización ayudan a hacer más con menos: ordenar datos, detectar patrones, ajustar campañas casi al momento, segmentar con precisión. Eso importa y mucho, aunque no resuelve lo central.
La diferencia real sigue estando en lo humano: el tono, la coherencia, la manera de atender, la capacidad de responder sin sonar a guion. Por ejemplo, un banco puede automatizar recordatorios y soporte básico, pero la relación se rompe si el cliente siente que lo atiende “un robot” o una marca de moda puede afinar recomendaciones, pero si evade preguntas sobre su producción, el discurso se desarma en un clic. La tecnología empuja el método y la confianza define el resultado.
Con eso en mente, te dejo tres claves para construir marcas de confianza y no morir en el intento durante este 2026:
Comunidades
Hubo un momento en el que “tener comunidad” era sumar seguidores, hoy eso no basta. Una comunidad de verdad es un espacio donde la gente participa: pregunta, discute, propone, exige. No se comporta como público, se comporta como ecosistema y se vuelve la base de la reputación de una marca porque la comunidad no aplaude todo, no repite slogans, no espera instrucciones.
Las marcas que lo entienden dejan de hablarle a la gente y empiezan a hablar con la gente. Abren canales propios, crean rituales, diseñan dinámicas, organizan encuentros. Lo valioso no es solo la cercanía: es el insight en tiempo real. La IA puede ayudar a ordenar toda la información: agrupar temas, detectar patrones, resumir tensiones, pero no reemplaza lo esencial: la escucha genuina y la decisión de atender necesidades.
IA como asistente, no director creativo
La IA ya está instalada en el corazón operativo del marketing: predice, segmenta, personaliza, optimiza y todo en segundos.
Este año, muchas campañas van a funcionar como sistemas en movimiento: se ajustan según las señales del usuario, cambian creatividades, prueban mensajes, recalculan en tiempo real. Debemos entender que la IA aporta escala y velocidad mientras que la estrategia aporta sentido. Ese sentido sigue siendo responsabilidad humana: ética, criterio, cultura, contexto, riesgos. La pregunta no es “¿cuánto automatizas?”, la pregunta debería ser “¿qué decides preservar como humano para seguir esa conexión con tu comunidad?”.
Datos y personalización
La personalización bien hecha se siente útil, de lo contrario se siente invasiva. La diferencia la marca el consentimiento, es decir, que el usuario entienda qué comparte, para qué, y qué recibe a cambio. Este 2026 crece el enfoque en first-party data que significa la información que llega por relación directa, no por atajos. Cuando la gente percibe valor tangible, compartir datos deja de sentirse como cesión y empieza a sentirse como intercambio.
En 2026 no ganarán las marcas que hablen más fuerte sino las que escuchen mejor porque estamos entrando en una etapa donde la confianza será el verdadero diferencial competitivo en el mundo del marketing y la confianza no se compra con pautas ni se programa con algoritmos; se construye con coherencia, criterio y pensando en su comunidad.
____
Nota del editor: Valeria Verdejo es CEO de Reeverb, agencia boutique de Relaciones Públicas y Marketing Digital. Autora bestseller del libro “Conexiones Maestras: la fórmula de las Relaciones Públicas”. Síguela en LinkedIn , Instagram y/o escríbele a valeria@reeverb.mx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión