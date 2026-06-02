La movilidad urbana no puede seguir tratándose únicamente como un asunto de transporte. El verdadero debate está en cómo se diseñan, financian y gestionan sistemas capaces de habilitar acceso real a oportunidades económicas, educativas y sanitarias. La pregunta dejó de ser cuánto cuesta una línea, una ruta o una estación, sino qué valor social genera y cómo se estructura para sostenerlo financieramente en el tiempo.
Infraestructura de movilidad en México, del gasto público al capital social con retorno verificable
Cuando la movilidad funciona, la ciudad se vuelve más accesible. Las personas recuperan tiempo productivo, amplían su acceso a empleo, salud y educación, y reducen costos cotidianos asociados a traslados largos, inciertos o inseguros. Cuando falla, el resultado no es solamente congestión, es exclusión territorial.
Como lo exploramos en la entrega anterior, parte del costo invisible de sistemas de movilidad deficientes son horas improductivas, abandono escolar, subatención médica y menor integración económica.
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Gran parte de los proyectos públicos siguen evaluándose bajo una lógica limitada a obra física, demanda o recaudo. Sin embargo, existen infraestructuras cuyo valor principal no se expresa únicamente en rentabilidad operativa inmediata, sino en la capacidad de reducir fricciones sociales y económicas acumulativas. Una red eficiente no solo mueve pasajeros, habilita continuidad educativa, acceso efectivo a servicios y productividad urbana.
Ahí es donde la conversación sobre inversión entra en profundidad. La rentabilidad financiera y el retorno social no son excluyentes. Pueden convivir si el proyecto se estructura con métricas de desempeño capaces de medir acceso, conectividad, confiabilidad y reducción de brechas territoriales. El desafío consiste en construir infraestructura y en diseñar sistemas que generen impacto verificable sobre la vida cotidiana.
Eso obliga a abandonar una visión fragmentada de la movilidad. El desempeño de una red depende de integración modal, frecuencia, cobertura territorial, accesibilidad universal y confiabilidad operativa.
Muchas veces el problema no es la ausencia absoluta de transporte, sino la desconexión efectiva entre origen y destino. La movilidad se rompe cuando las transferencias consumen tiempo excesivo, cuando los horarios no responden a la vida laboral o escolar y cuando las zonas con mayor oportunidad económica permanecen desconectadas para amplios segmentos de la población.
Por eso la discusión sobre financiamiento necesita evolucionar. Los proyectos con alto impacto social no siempre generan retornos financieros suficientes en el corto plazo, pero sí producen valor económico agregado para ciudades y regiones completas. Ahí es donde los modelos de inversión mixta adquieren relevancia estratégica.
La combinación de capital público, privado y multilateral permite distribuir riesgo y sostener proyectos cuyo retorno no debe medirse exclusivamente por flujo operativo, sino también por productividad habilitada, integración territorial y reducción de costos sociales.
Los subsidios focalizados pueden proteger capacidad de pago sin comprometer estabilidad financiera; los fondos de infraestructura pueden gestionar redes como portafolios integrados, y los modelos híbridos permiten vincular pagos a desempeño operativo y calidad efectiva del servicio.
El cambio de paradigma implica pasar de pagar por construir a pagar por habilitar acceso. Ese incentivo modifica la lógica completa del sistema. La infraestructura deja de ser únicamente obra pública y se convierte en una plataforma de desarrollo económico y cohesión territorial.
La tecnología también redefine la ecuación. Los datos permiten monitorear demanda real, ajustar frecuencias, optimizar rutas y medir resultados sociales con mayor precisión. Esto abre la puerta a esquemas donde el impacto puede auditarse y traducirse en KPIs verificables para gobiernos, inversionistas y organismos multilaterales. La movilidad comienza entonces a operar bajo criterios similares a otros activos estratégicos: Desempeño, trazabilidad y generación de valor social medible.
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El reto para las ciudades mexicanas no es solamente expandir infraestructura, sino construir modelos de movilidad capaces de sostener competitividad urbana y cohesión social simultáneamente.
Una red eficiente reduce desigualdad territorial, fortalece productividad y amplía acceso a capacidades humanas esenciales. Ese valor existe, aunque durante décadas haya permanecido fuera de las métricas tradicionales.
La movilidad no es un gasto inevitable. Es infraestructura invisible de integración económica y estabilidad social. Cuando se financia, mide y gestiona bajo esa lógica, deja de ser únicamente un problema urbano y se convierte en una plataforma de desarrollo con retornos financieros y sociales verificables.
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Nota del editor: Gilberto Lozano Meade es Senior advisor Roland Berger. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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