Infraestructura de movilidad en México, del gasto público al capital social con retorno verificable

Cuando la movilidad funciona, la ciudad se vuelve más accesible. Las personas recuperan tiempo productivo, amplían su acceso a empleo, salud y educación, y reducen costos cotidianos asociados a traslados largos, inciertos o inseguros. Cuando falla, el resultado no es solamente congestión, es exclusión territorial.

Como lo exploramos en la entrega anterior, parte del costo invisible de sistemas de movilidad deficientes son horas improductivas, abandono escolar, subatención médica y menor integración económica.

Gran parte de los proyectos públicos siguen evaluándose bajo una lógica limitada a obra física, demanda o recaudo. Sin embargo, existen infraestructuras cuyo valor principal no se expresa únicamente en rentabilidad operativa inmediata, sino en la capacidad de reducir fricciones sociales y económicas acumulativas. Una red eficiente no solo mueve pasajeros, habilita continuidad educativa, acceso efectivo a servicios y productividad urbana.

Ahí es donde la conversación sobre inversión entra en profundidad. La rentabilidad financiera y el retorno social no son excluyentes. Pueden convivir si el proyecto se estructura con métricas de desempeño capaces de medir acceso, conectividad, confiabilidad y reducción de brechas territoriales. El desafío consiste en construir infraestructura y en diseñar sistemas que generen impacto verificable sobre la vida cotidiana.

Eso obliga a abandonar una visión fragmentada de la movilidad. El desempeño de una red depende de integración modal, frecuencia, cobertura territorial, accesibilidad universal y confiabilidad operativa.

Muchas veces el problema no es la ausencia absoluta de transporte, sino la desconexión efectiva entre origen y destino. La movilidad se rompe cuando las transferencias consumen tiempo excesivo, cuando los horarios no responden a la vida laboral o escolar y cuando las zonas con mayor oportunidad económica permanecen desconectadas para amplios segmentos de la población.

Por eso la discusión sobre financiamiento necesita evolucionar. Los proyectos con alto impacto social no siempre generan retornos financieros suficientes en el corto plazo, pero sí producen valor económico agregado para ciudades y regiones completas. Ahí es donde los modelos de inversión mixta adquieren relevancia estratégica.