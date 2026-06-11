Imaginen por un momento a "Ana", la CEO de una empresa tecnológica prometedora. Ana es brillante; tiene un MBA de una universidad de prestigio, una visión clara y un plan estratégico impecable. Sobre el papel, su organización es una máquina perfecta: estructuras definidas, incentivos alineados y un análisis de mercado envidiable. Sin embargo, seis meses después de lanzar su iniciativa de transformación más ambiciosa, los resultados son nulos. El plan se ha estancado, la moral está baja y la competencia avanza.
Los tres lentes invisibles que definen el éxito (o fracaso) de tu organización
¿Qué salió mal? Ana cometió el error más común en el mundo de los negocios: confundir el plan con el territorio.
Como consultor, he visto esta historia repetirse innumerables veces. La realidad es que entre el 60% y el 70% de los esfuerzos de cambio organizacional fallan o se estancan. No fallan porque la estrategia sea mala, sino porque los líderes a menudo gestionan sus empresas mirando solo a través de un lente, cuando en realidad, cualquier organización —sin importar su industria— se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la estrategia, la política y la cultura.
Para navegar la complejidad actual, debemos aprender a ver nuestras organizaciones a través de tres perspectivas distintas.
1. El lente azul: la organización como máquina (estrategia)
Este es el pilar con el que la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos. Es lo que nos enseñan en las escuelas de negocios. Desde esta perspectiva, la organización es un sistema mecánico diseñado racionalmente para alcanzar una meta,.
Aquí, la acción proviene de la planificación. Nos hacemos preguntas lógicas: ¿Cómo organizamos al equipo? ¿Cómo las vinculamos para que coordinen sus tareas? ¿Cómo alineamos sus incentivos con los objetivos? Es el reino del "diseño estratégico", donde asumimos que si analizamos los datos correctamente y movemos las cajas del organigrama, el resultado será el éxito.
Pero si el mundo fuera puramente racional, el plan de Ana habría funcionado. El problema es que las organizaciones no son solo máquinas; están habitadas por personas.
2. El lente rojo: la organización como competencia (política)
Si la estrategia es el cerebro de la empresa, la política es su sistema nervioso. Muchos ejecutivos huyen de la palabra "política", asociándola con manipulación o suciedad. Sin embargo, desde una perspectiva de negocio madura, la política no es más que la realidad de que las organizaciones son sistemas sociales con intereses diversos y, a veces, contradictorios.
Bajo este lente, la acción no viene de la planificación, sino del poder. Y definamos poder de la forma más pragmática posible: la capacidad de hacer que las cosas sucedan.
En el caso de Ana, su plan falló no por falta de lógica, sino por falta de coaliciones. Ignoró que las ideas brillantes no cambian nada por sí solas; necesitan poder para implementarse. No mapeó quiénes eran los verdaderos stakeholders, quiénes tenían influencia informal en las redes de la empresa y qué intereses estaban en juego. Una organización es una arena donde se negocian recursos y agendas, y un líder ciego a la política es un líder desarmado.
3. El lente blanco: la organización como institución (cultura)
Finalmente, llegamos al pilar más esquivo y poderoso: la cultura. A menudo la llamamos el "lente blanco" porque, al igual que la luz blanca, es omnipresente pero invisible hasta que pasa por un prisma.
Desde esta perspectiva, la organización no es una máquina ni una competencia, sino una institución basada en significados compartidos, rituales y hábitos. Aquí, la acción no viene del plan ni del poder, sino del hábito. Es el famoso "así es como hacemos las cosas aquí".
La cultura son los modelos mentales compartidos que nos dicen a qué poner atención y cómo sentirnos respecto a lo que sucede. Es el sistema inmunológico de la empresa; si intentas implantar una estrategia que va en contra de los supuestos culturales arraigados (el ADN de la organización), la cultura rechazará el trasplante, sin importar cuán lógico sea el plan. Ana intentó cambiar procesos sin entender que estaba violando normas no escritas sobre cómo la gente se relacionaba y trabajaba.
Ahora la pregunta sería ¿por qué necesitamos la visión "trifocal”?
El gran error de los líderes modernos es tratar de resolver problemas complejos usando solo una de estas herramientas.
- Si solo usas la Estrategia, tendrás planes muy bien diseñados que nadie ejecuta.
- Si solo usas la Política, tendrás un caos de luchas de poder sin dirección.
- Si solo te enfocas en la Cultura, tendrás un club social muy agradable que probablemente quiebre por falta de adaptación.
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Los problemas organizacionales reales rara vez son puramente estratégicos, políticos o culturales; son una mezcla de los tres.
Ver a las organizaciones a través de estos tres pilares nos otorga una ventaja competitiva formidable. Nos permite:
1. Diagnosticar con precisión: Dejamos de culpar a la "falta de comunicación" (un síntoma) y empezamos a ver los conflictos de intereses (política) o los supuestos obsoletos (cultura).
2. Gestionar el cambio real: Entendemos que para mover una organización necesitamos un plan sólido (Estrategia), una coalición de impacto que lo respalde (Política) y una narrativa que resuene con la identidad de la gente (Cultura),.
3. Ejecutar con maestría: Nos convertimos en líderes ambidiestros, capaces de diseñar el futuro mientras navegamos las redes de influencia del presente.
Cualquier negocio es, al mismo tiempo, una máquina, una competencia y una tribu. Como líderes, nuestro trabajo no es elegir cuál ver, sino aprender a superponer estos tres lentes para ver la imagen completa. Solo entonces podremos dejar de planificar el éxito y empezar a construirlo.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a David Carrera Palacios.
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