¿Qué salió mal? Ana cometió el error más común en el mundo de los negocios: confundir el plan con el territorio.

Como consultor, he visto esta historia repetirse innumerables veces. La realidad es que entre el 60% y el 70% de los esfuerzos de cambio organizacional fallan o se estancan. No fallan porque la estrategia sea mala, sino porque los líderes a menudo gestionan sus empresas mirando solo a través de un lente, cuando en realidad, cualquier organización —sin importar su industria— se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la estrategia, la política y la cultura.

Para navegar la complejidad actual, debemos aprender a ver nuestras organizaciones a través de tres perspectivas distintas.

1. El lente azul: la organización como máquina (estrategia)

Este es el pilar con el que la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos. Es lo que nos enseñan en las escuelas de negocios. Desde esta perspectiva, la organización es un sistema mecánico diseñado racionalmente para alcanzar una meta,.

Aquí, la acción proviene de la planificación. Nos hacemos preguntas lógicas: ¿Cómo organizamos al equipo? ¿Cómo las vinculamos para que coordinen sus tareas? ¿Cómo alineamos sus incentivos con los objetivos? Es el reino del "diseño estratégico", donde asumimos que si analizamos los datos correctamente y movemos las cajas del organigrama, el resultado será el éxito.

Pero si el mundo fuera puramente racional, el plan de Ana habría funcionado. El problema es que las organizaciones no son solo máquinas; están habitadas por personas.

2. El lente rojo: la organización como competencia (política)

Si la estrategia es el cerebro de la empresa, la política es su sistema nervioso. Muchos ejecutivos huyen de la palabra "política", asociándola con manipulación o suciedad. Sin embargo, desde una perspectiva de negocio madura, la política no es más que la realidad de que las organizaciones son sistemas sociales con intereses diversos y, a veces, contradictorios.

Bajo este lente, la acción no viene de la planificación, sino del poder. Y definamos poder de la forma más pragmática posible: la capacidad de hacer que las cosas sucedan.

En el caso de Ana, su plan falló no por falta de lógica, sino por falta de coaliciones. Ignoró que las ideas brillantes no cambian nada por sí solas; necesitan poder para implementarse. No mapeó quiénes eran los verdaderos stakeholders, quiénes tenían influencia informal en las redes de la empresa y qué intereses estaban en juego. Una organización es una arena donde se negocian recursos y agendas, y un líder ciego a la política es un líder desarmado.

3. El lente blanco: la organización como institución (cultura)

Finalmente, llegamos al pilar más esquivo y poderoso: la cultura. A menudo la llamamos el "lente blanco" porque, al igual que la luz blanca, es omnipresente pero invisible hasta que pasa por un prisma.

Desde esta perspectiva, la organización no es una máquina ni una competencia, sino una institución basada en significados compartidos, rituales y hábitos. Aquí, la acción no viene del plan ni del poder, sino del hábito. Es el famoso "así es como hacemos las cosas aquí".