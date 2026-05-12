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¿Por qué la eficiencia operativa vence a la genialidad en el capital de riesgo?

Priorizar la rentabilidad y la transparencia sobre la expansión desmedida es la única vía para que el capital sirva al progreso tecnológico y social de México.
mar 12 mayo 2026 06:02 AM
¿Por qué la eficiencia operativa vence a la genialidad en el capital de riesgo?
La financiación oportuna es lo que evita que el ecosistema sofoque la innovación, permitiendo que las ideas disruptivas escalen hasta alcanzar su mercado. No obstante, el ecosistema de Venture Capital en México atraviesa un periodo crítico de reajuste y maduración, apunta Juan Alberto González Piñón. (Foto: iStock)

En el ecosistema emprendedor global, las empresas disruptivas buscan transformar industrias tradicionales mediante la integración vertical y la expansión agresiva a través del uso de la tecnología.

Históricamente, el capital de riesgo es fundamental para el surgimiento de iniciativas novedosas. Al remontarse al año 1492, se puede observar a Cristóbal Colón en su rol de emprendedor, con una propuesta de alto riesgo: encontrar una ruta comercial occidental hacia Asia para obtener especias y riquezas. Su ventaja competitiva radicaba en el know-how para alcanzar la India evitando las rutas controladas por los portugueses.

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En el mismo acto se tiene a los Reyes Católicos, quienes actuaron como inversionistas externos y aportaron el capital necesario para la expedición. En este ejemplo, la operación combinaba un riesgo extremo con un potencial de retorno masivo, en la que el inversionista buscaba no solo beneficios económicos (oro), sino también objetivos estratégicos y de expansión como el prestigio y el cristianismo. Esta dinámica evoluciona hasta iniciativas de base tecnológica que se transforman de inventos científicos a activos económicos de valor global; tales son los casos de Bell, Edison o Tesla, quienes, sin el capital inicial para sustentar sus desarrollos, no habrían podido prosperar.

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La trayectoria de las empresas modernas demuestra que el "Valle de la Muerte" (el periodo crítico entre la obtención de capital inicial y la autosuficiencia) se convierte en un abismo cuando el modelo de negocio depende exclusivamente de rondas masivas de capital externo en lugar de la eficiencia operativa real. Durante esta etapa, la estructura de las compañías suele colapsar por cuatro factores que el exceso de capital no logra resolver:

- Complejidad Operativa Excesiva: Construir infraestructuras masivas antes de generar retornos genera una presión operativa insostenible.

- Burn Rate: La expansión geográfica ciega y el marketing masivo generan pérdidas profundas.

- Enfoque excesivo en el producto: Priorizar el desarrollo técnico por encima del encaje real en el mercado (product-market fit), asumiendo necesidades inexistentes.

- Incentivos Distorsionados: Bill Gurley advierte que el Venture Capital no escala indefinidamente; el exceso de capital infla las valuaciones y captura el valor en etapas tardías, retrasando artificialmente la salida a bolsa y concentrando los beneficios en manos privadas.

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La revelación clave es que la financiación oportuna es lo que evita que el ecosistema sofoque la innovación, permitiendo que las ideas disruptivas escalen hasta alcanzar su mercado. No obstante, el ecosistema de Venture Capital en México atraviesa un periodo crítico de reajuste y maduración. El 2025 cerró con una baja anual en el número de operaciones: se registraron 73 transacciones y un valor agregado de 1,518 millones de dólares, con variaciones de -14.12% y -9.35% frente a 2024, de acuerdo con el Annual Report 2025 de TTRData.

El mercado tiende a producir un nivel subóptimo de inversión para startups tecnológicas en etapas tempranas debido a barreras estructurales:

- Asimetría de información: Existe una brecha de conocimiento técnico entre emprendedores e instituciones financieras, lo que genera desconfianza y frena la inversión.

- Aversión al riesgo temprano: Los inversores suelen evitar las fases "pre-semilla" y "semilla", prefiriendo empresas con validación comercial previa.

- Exigencia de diferenciación prematura: Se obliga a los emprendedores a invertir recursos en diferenciarse de sus pares, en lugar de enfocarse en crear un prototipo funcional o en competir contra la alternativa tradicional del cliente.

- Comparación de métricas: La presión por comparar resultados en mercados nuevos puede distorsionar el enfoque operativo de la empresa joven.

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Para que las empresas superen el "Valle de la Muerte", avancen en la maduración del modelo de negocio y logren la escalabilidad, deben considerar que el éxito no reside en la genialidad de la idea ni se mide por el volumen bruto de ventas. El éxito reside en su capacidad para eliminar fricciones y refinar los modelos de pricing, logrando así eficiencia operativa en su ejecución y en el buen funcionamiento de la estructura de gobernanza. Se trata de priorizar la rentabilidad por encima de la expansión desmedida; solo así el capital servirá al progreso y no al revés.

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Muchos fondos carecen del conocimiento técnico profundo para evaluar innovaciones disruptivas, lo que genera desconfianza. Esto es particularmente crítico en industrias de alta tecnología, donde los productos tienen ciclos de vida muy cortos y una tasa de riesgo elevada. La prueba de que el enfoque debe cambiar radica en que el conocimiento desigual entre el emprendedor y el inversionista sobre las posibilidades reales del negocio solo se resuelve mediante la transparencia y el rigor en la ejecución.

Al ejecutar esta transición, la empresa deja de ser un experimento financiado para convertirse en un jugador industrial maduro. Se logra la independencia de financiadores únicos, se eliminan las estructuras de financiamiento complejas que dificultan la salida y se genera un modelo con tracción validada, mejor gobernanza y una distribución de riqueza alineada con el crecimiento real de la compañía.

En un escenario de incertidumbre, es fundamental incrementar el alcance del mercado de capital de riesgo hacia las etapas tempranas. Priorizar la rentabilidad y la transparencia sobre la expansión desmedida es la única vía para que el capital sirva al progreso tecnológico y social de México. Es momento de redirigir el enfoque inversionista para asegurar que el talento y la innovación no mueran por falta de apoyo en su fase más vulnerable.

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Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es Director Corporativo de Innovación y Transferencia de la Universidad Panamericana. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Inversiones Empresas

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