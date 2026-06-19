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Pymes compiten en una cancha diseñada para gigantes

La tecnología prometía democratizar la competencia; en cierta medida lo logró. Cualquier negocio puede abrir una tienda en línea o vender desde redes sociales, el problema aparece tras el primer clic.
vie 19 junio 2026 06:05 AM
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Tecnología para pymes
La pregunta ya no es cuántas pymes logran digitalizarse, el verdadero reto es cuántas podrán mantenerse relevantes dentro de un entorno donde las expectativas suben cada año y los costos operativos avanzan al mismo ritmo, considera Javier Huerta. (iStock)

Un cliente abandona una compra porque el envío tarda cinco días; otro deja productos en el carrito porque la página se congela; uno más salta de tienda después de recibir una respuesta automática que no resolvió su duda. Nadie pregunta si detrás del negocio hay una empresa global o una pyme operando con cinco personas desde una oficina pequeña. La expectativa es exactamente la misma para todos.

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Ahí aparece una de las mayores asimetrías del panorama actual. Las grandes compañías convirtieron velocidad, atención inmediata y experiencia digital en el nuevo estándar. Cualquier negocio que no alcance ese nivel queda fuera de consideración en cuestión de segundos.

El cambio parece lógico desde la perspectiva del consumidor. Después de años usando plataformas capaces de entregar productos el mismo día y resolver devoluciones en pocos clics, la paciencia ya no es la misma. El problema es que miles de pequeñas y medianas empresas intentan responder a esa presión con presupuestos limitados, equipos reducidos y márgenes cada vez más estrechos.

La discusión suele reducirse a “digitalizarse más rápido”, pero el problema no es abrir una tienda en línea. El verdadero desafío es sostener una operación capaz de responder al ritmo que exige el mercado.

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La paciencia se acabó

Hace algunos años, una empresa podía compensar ciertas limitaciones con cercanía y atención personalizada. Eso ya no garantiza permanencia. Un consumidor puede valorar el trato humano y aún así abandonar una compra si el proceso de pago falla. Las expectativas dejaron de ajustarse al tamaño del negocio y ahora se comparan contra la mejor experiencia que el cliente recibió antes.

Mientras las grandes compañías invierten millones en automatizar procesos, miles de negocios todavía gestionan sus ventas desde hojas de cálculo y herramientas desconectadas entre sí.

La presión financiera también escala rápido. Muchas pymes destinan una parte importante de sus ingresos a plataformas digitales que consideran indispensables para mantenerse relevantes, como software logístico y herramientas de atención. El resultado es una paradoja difícil de sostener: necesitan operar como grandes compañías para competir, pero muchas apenas logran sostener la operación mes con mes.

La velocidad domina la escena

La tecnología prometía democratizar la competencia; en cierta medida lo logró. Cualquier negocio puede abrir una tienda en línea o vender desde redes sociales, el problema aparece después del primer clic.

Captar clientes es apenas una parte del desafío. Lo difícil viene después, responder rápido, cobrar sin ficción, entregar a tiempo y resolver devoluciones sin desgastar al cliente.

Cada nuevo estándar fortalece a quienes ya tienen una estructura suficiente para absorber el costo. Amazon elevó la expectativa de logística; Uber redefinió la inmediatez; Netflix acostumbró a las personas a experiencias simples y fluidas. El consumidor traslada esa lógica a toda interacción, incluso con negocios pequeños que no tienen el mismo presupuesto.

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La consecuencia es que muchas de estas empresas dejaron de competir por diferenciación y empezaron a competir por resistencia. Operan bajo presión constante, resuelven emergencias diarias y toman decisiones de corto plazo para no perder clientes frente a competidores más robustos.

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Cómo empezar a nivelar la cancha

No todas las pequeñas empresas pueden competir en velocidad contra los gigantes, pero sí pueden reducir las fricciones que terminan costando clientes. Muchas empiezan simplificando procesos, conectando mejor su operación y enfocando recursos en los puntos donde más se rompe la experiencia como pagos, entregas y seguimiento postventa.

A su vez, empieza a cambiar la lógica de crecimiento. Por mucho tiempo, estos negocios intentaron sumar herramientas para parecer más grandes, actualmente las más resistentes buscan operar con mayor claridad. Automatizar tareas repetitivas se volvió menos una apuesta tecnológica y más una decisión de supervivencia.

Y para tranquilidad de todos, el cambio no siempre implica gastar más. En muchos casos significa dejar de operar reaccionando a urgencias para construir una estructura capaz de sostener el crecimiento sin desgastar al equipo.

Más allá de digitalizarse

Gran parte del discurso empresarial insiste en que las pymes deben adaptarse más rápido. La frase suena correcta, pero ignora el fondo del problema. Esto requiere capital, tiempo, infraestructura y conocimiento técnico.

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Por eso, muchos terminan acumulando plataformas aisladas que resuelven fricciones inmediatas, pero aumentan la complejidad operativa. El negocio suma herramientas, suscripciones y procesos desconectados; el equipo pierde tiempo intentando integrarlas en lugar de construir estrategia.

La conversación necesita más honestidad. La pregunta ya no es cuántas pymes logran digitalizarse, el verdadero reto es cuántas podrán mantenerse relevantes dentro de un entorno donde las expectativas suben cada año y los costos operativos avanzan al mismo ritmo.

Porque en una economía donde la experiencia define quién permanece y quién desaparece, miles de pequeñas y medianas empresas ya no compiten únicamente por crecer, compiten por mantenerse vigentes el tiempo suficiente para seguir jugando.

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Nota del editor: Javier Huerta es Country Manager de Flow en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Pequeña y mediana empresa

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