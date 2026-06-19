Pymes compiten en una cancha diseñada para gigantes

La consecuencia es que muchas de estas empresas dejaron de competir por diferenciación y empezaron a competir por resistencia. Operan bajo presión constante, resuelven emergencias diarias y toman decisiones de corto plazo para no perder clientes frente a competidores más robustos.
Cómo empezar a nivelar la cancha
No todas las pequeñas empresas pueden competir en velocidad contra los gigantes, pero sí pueden reducir las fricciones que terminan costando clientes. Muchas empiezan simplificando procesos, conectando mejor su operación y enfocando recursos en los puntos donde más se rompe la experiencia como pagos, entregas y seguimiento postventa.
A su vez, empieza a cambiar la lógica de crecimiento. Por mucho tiempo, estos negocios intentaron sumar herramientas para parecer más grandes, actualmente las más resistentes buscan operar con mayor claridad. Automatizar tareas repetitivas se volvió menos una apuesta tecnológica y más una decisión de supervivencia.
Y para tranquilidad de todos, el cambio no siempre implica gastar más. En muchos casos significa dejar de operar reaccionando a urgencias para construir una estructura capaz de sostener el crecimiento sin desgastar al equipo.
Más allá de digitalizarse
Gran parte del discurso empresarial insiste en que las pymes deben adaptarse más rápido. La frase suena correcta, pero ignora el fondo del problema. Esto requiere capital, tiempo, infraestructura y conocimiento técnico.
Por eso, muchos terminan acumulando plataformas aisladas que resuelven fricciones inmediatas, pero aumentan la complejidad operativa. El negocio suma herramientas, suscripciones y procesos desconectados; el equipo pierde tiempo intentando integrarlas en lugar de construir estrategia.
La conversación necesita más honestidad. La pregunta ya no es cuántas pymes logran digitalizarse, el verdadero reto es cuántas podrán mantenerse relevantes dentro de un entorno donde las expectativas suben cada año y los costos operativos avanzan al mismo ritmo.
Porque en una economía donde la experiencia define quién permanece y quién desaparece, miles de pequeñas y medianas empresas ya no compiten únicamente por crecer, compiten por mantenerse vigentes el tiempo suficiente para seguir jugando.
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Nota del editor: Javier Huerta es Country Manager de Flow en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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