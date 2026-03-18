Ni el e-commerce, ni el apoyo institucional… este es el nuevo motor de las pymes

He visto negocios con productos sólidos perder miles de ventas porque, aunque han perfeccionado su oferta y ya cuentan con una base de clientes cautiva, con frecuencia descuidan un punto crítico de la operación: la experiencia de compra al momento de cerrar la transacción.

Más veces de las que debería, ese tramo final genera confusión, desconfianza o fricción. El cliente llega con intención de compra, prácticamente decidido, pero se enfrenta a un proceso complejo, lento o poco claro. ¿El resultado? una venta perdida y un cliente frustrado.

Pensemos en una pyme de electrónicos que recibe mil intentos de compra al mes. Tiene buen producto, precios competitivos y una comunidad que quiere comprarle. Aun así, 350 personas abandonan antes de terminar. El dueño suele atribuirlo a lo de siempre: “se arrepintieron”, “encontraron algo más barato”, “solo estaban comparando”. Pero, muchas veces, el problema está en la operación que rodea la venta.

Puede ser un proceso innecesariamente largo, una página que tarda en cargar, un formulario con campos repetidos, costos que aparecen hasta el final, inventario desactualizado o una confirmación que no llega. Para ese momento, el cliente se detiene y desconfía.

Es uno de los problemas menos visibles y más costosos para muchas pymes. Invierten en atraer clientes, mejorar su oferta y ganar presencia digital, pero pierden conversiones en la ejecución. Y no se trata solo del momento de pago. La misma fricción aparece en otras áreas: logística poco predecible, atención lenta al cliente, devoluciones confusas, falta de seguimiento postventa o canales de contacto que no responden a tiempo.