Ni el e-commerce, ni el apoyo institucional… este es el nuevo motor de las pymes

En conjunto, estos puntos generan una experiencia fragmentada. Y cuando eso ocurre, la empresa no solo pierde una venta, también pierde margen, tiempo y probabilidad de recompra.
El reto, entonces, no es únicamente vender más, sino operar mejor. Revisar el recorrido del cliente, desde que descubre el producto hasta que lo recibe y confirma que todo salió bien. Muchas veces, hacer ajustes simples en cómo atiendes, respondes y operas da mejores resultados que gastar más en marketing.
Esto importa porque cada venta e intento fallido deja pistas sobre cómo está operando una empresa. Señala, por ejemplo, en qué horarios se satura la atención, desde qué canal se cae más el proceso, qué pasos generan abandono o cuánto tarda en confirmarse una operación.
El problema es que, aunque muchas pymes generan esa información no la convierten en decisiones. Operan con intuición y eso se traduce en costos: campañas en horarios que no convierten, equipos rebasados en picos de demanda y una experiencia de compra irregular.
El problema no es tener sino implementar
Hoy, muchas pymes pueden acceder a herramientas tecnológicas que antes eran exclusivas de grandes empresas. Eso ha reducido una barrera importante, pues, ya no es indispensable tener una estructura compleja para ofrecer una experiencia de compra ordenada y confiable. Sin embargo, el problema no siempre está en “tener” la solución, sino en cómo se implementa en el día a día y cómo se traduce esto en la experiencia de compra.