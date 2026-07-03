Cuando se habla de seguridad hemisférica, la conversación suele centrarse en amenazas visibles como el crimen organizado, el narcotráfico, la migración irregular o los ciberataques. Sin embargo, existe otra dimensión que merece mayor atención: la seguridad también es un factor económico. Para México, esa realidad podría convertir al Escudo de las Américas en una iniciativa con implicaciones que trascienden la cooperación en materia de defensa y seguridad.
El Escudo de las Américas y la oportunidad económica para México
Las economías modernas dependen cada vez más de la estabilidad. Las empresas toman decisiones de inversión considerando no solo los costos laborales o la ubicación geográfica, sino también la confiabilidad de la infraestructura, la resiliencia de las cadenas de suministro y la capacidad de los países para responder a riesgos complejos. En un contexto de tensiones geopolíticas y cambios en el comercio internacional, el Banco Mundial ha destacado la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro como un componente clave para el crecimiento y la competitividad de las economías.
México ocupa una posición privilegiada dentro de esta transformación. Su integración con América del Norte, su capacidad manufacturera y su cercanía con el mercado estadounidense lo han convertido en uno de los principales beneficiarios de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La tendencia hacia el nearshoring ofrece una oportunidad para atraer nuevas inversiones, fortalecer la producción industrial y consolidar al país como un socio estratégico dentro de la región.
No obstante, aprovechar plenamente ese potencial exige algo más que ventajas geográficas. También requiere condiciones que permitan a las empresas operar con certidumbre. La protección de la infraestructura estratégica, la seguridad de los corredores logísticos, la confiabilidad del suministro energético y la coordinación frente a amenazas transnacionales son hoy factores que influyen directamente en la competitividad económica.
En este contexto, iniciativas como el Escudo de las Américas pueden contribuir a crear un entorno más favorable para el comercio y la inversión. Más allá de sus objetivos en materia de seguridad, una mayor coordinación regional, un mejor intercambio de información y la protección de activos estratégicos pueden reforzar la confianza de quienes toman decisiones de inversión de largo plazo.
La evolución reciente de las cadenas de suministro demuestra por qué este enfoque resulta relevante. La pandemia y las sucesivas disrupciones logísticas evidenciaron que la eficiencia por sí sola ya no es suficiente. Hoy las empresas valoran tanto la resiliencia y la previsibilidad como la reducción de costos. En consecuencia, muchas compañías privilegian mercados capaces de ofrecer estabilidad institucional y cooperación regional.
Para México, esta tendencia representa una oportunidad significativa. Sectores como la manufactura avanzada, la industria automotriz, la producción de componentes tecnológicos y la logística regional dependen de cadenas de suministro seguras y eficientes. Del mismo modo, la protección de puertos, carreteras, ferrocarriles, sistemas energéticos y redes digitales se ha convertido en un elemento indispensable para sostener la competitividad y atraer nuevos proyectos de inversión.
Ninguna iniciativa regional resolverá por sí sola los desafíos que enfrenta el hemisferio. Será indispensable mantener una cooperación sostenida, fortalecer la confianza entre los países y preservar el compromiso con objetivos comunes. Sin embargo, reconocer que la seguridad y el desarrollo económico forman parte de una misma ecuación constituye un avance importante.
Durante demasiado tiempo, la seguridad y la economía se analizaron como asuntos independientes. Hoy resulta evidente que las regiones más estables atraen mayores inversiones, que las cadenas de suministro más resilientes favorecen el crecimiento y que una infraestructura protegida fortalece la competitividad. La cooperación regional, cuando se traduce en mayor previsibilidad para empresas e inversionistas, puede generar beneficios que trascienden las fronteras nacionales.
Para México, el Escudo de las Américas representa una oportunidad para participar en una conversación más amplia sobre el futuro económico del continente. Más allá de los desafíos inmediatos en materia de seguridad, la iniciativa puede contribuir a fortalecer las condiciones que favorecen la inversión, la integración regional y el crecimiento sostenible.
En una economía global cada vez más competitiva, la capacidad de combinar estabilidad, infraestructura confiable y cooperación regional podría convertirse en una de las principales ventajas estratégicas para México y para el conjunto del hemisferio.
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Nota del editor: Duggan Flanakin es analista de políticas públicas en CFACT (Committee for a Constructive Tomorrow). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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