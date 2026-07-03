El Escudo de las Américas y la oportunidad económica para México

Las economías modernas dependen cada vez más de la estabilidad. Las empresas toman decisiones de inversión considerando no solo los costos laborales o la ubicación geográfica, sino también la confiabilidad de la infraestructura, la resiliencia de las cadenas de suministro y la capacidad de los países para responder a riesgos complejos. En un contexto de tensiones geopolíticas y cambios en el comercio internacional, el Banco Mundial ha destacado la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro como un componente clave para el crecimiento y la competitividad de las economías.

México ocupa una posición privilegiada dentro de esta transformación. Su integración con América del Norte, su capacidad manufacturera y su cercanía con el mercado estadounidense lo han convertido en uno de los principales beneficiarios de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La tendencia hacia el nearshoring ofrece una oportunidad para atraer nuevas inversiones, fortalecer la producción industrial y consolidar al país como un socio estratégico dentro de la región.

No obstante, aprovechar plenamente ese potencial exige algo más que ventajas geográficas. También requiere condiciones que permitan a las empresas operar con certidumbre. La protección de la infraestructura estratégica, la seguridad de los corredores logísticos, la confiabilidad del suministro energético y la coordinación frente a amenazas transnacionales son hoy factores que influyen directamente en la competitividad económica.

En este contexto, iniciativas como el Escudo de las Américas pueden contribuir a crear un entorno más favorable para el comercio y la inversión. Más allá de sus objetivos en materia de seguridad, una mayor coordinación regional, un mejor intercambio de información y la protección de activos estratégicos pueden reforzar la confianza de quienes toman decisiones de inversión de largo plazo.

La evolución reciente de las cadenas de suministro demuestra por qué este enfoque resulta relevante. La pandemia y las sucesivas disrupciones logísticas evidenciaron que la eficiencia por sí sola ya no es suficiente. Hoy las empresas valoran tanto la resiliencia y la previsibilidad como la reducción de costos. En consecuencia, muchas compañías privilegian mercados capaces de ofrecer estabilidad institucional y cooperación regional.