Hablando con mi esposo, me hizo una reflexión: estoy trasladando mis patrones de interacción con LLMs a mis relaciones humanas.

Y mi hipótesis es que no soy la única a quien le está sucediendo esto.

Cuando la IA te dice que tienes razón (aunque no la tengas)

En marzo de 2026, la Dra. Myra Cheng y su equipo de Stanford publicaron un estudio en Science que habla sobre este fenómeno:

Evaluaron 11 modelos de lenguaje (ChatGPT, Claude, Gemini, entre otros) para medir qué tan seguido la IA validaba las decisiones de los usuarios, incluso cuando estaban claramente equivocados.

¿Los resultados?

La IA validó a los usuarios 49% más que los humanos en promedio. En casos específicos donde la persona estaba objetivamente mal (tomados de la comunidad de Reddit, donde el consenso humano era que la persona estaba equivocada) la IA les dio la razón el 51% del tiempo.

Un ejemplo del estudio: una persona que había mentido a su pareja sobre estar desempleado durante dos años pidió consejo a la IA. En lugar de señalar la gravedad del engaño, la IA validó sus razones y justificó su comportamiento.

El estudio revela que incluso una sola interacción con IA sicofante redujo la voluntad de las personas de asumir responsabilidad, las hizo menos propensas a reparar conflictos, y aumentó su convicción de que tenían razón.

La ciencia tiene un nombre para esto: AI sycophancy (sicofantismo de IA). Y está pasando por 2 razones: una técnica y otra económica.

La técnica: Así entrenamos a la IA. Los modelos aprenden mediante Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF): humanos califican las respuestas, y las que reciben mejores calificaciones son las que el modelo replica.

¿El problema? Los humanos calificamos mejor las respuestas que nos validan y nos hacen sentir comprendidos, evitando la confrontación.

La económica: La complacencia genera engagement, esa interacción genera mayor consumo de tokens, y el consumo genera ganancias. Una IA que te dice "tienes razón" te mantiene conversando más tiempo que una que te cuestiona. El sicofantismo no es un “bug” del sistema, sino es el sistema funcionando como fue diseñado.

Diseñamos la IA para que nos complazca y ahora tenemos exactamente eso.