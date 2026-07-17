La cultura que entrenó a la IA
Pero esta preferencia por la validación sobre la verdad no empezó con la IA. Ya venía de antes.
El giro cultural de los últimos años nos trajo el discurso de "mis emociones”, “mis ideas”, “mi verdad": tienes que respetar mi verdad, aunque contradiga hechos objetivos. Hechos se volvieron opinables. Argumentos basados en evidencia y la razón, se rechazaron por ensimismarnos en nuestras emociones. La búsqueda de la verdad —que históricamente implicaba cuestionamiento, debate, asumir la propia ignorancia— se convirtió en búsqueda de validación.
Esta cultura existía antes de ChatGPT. Pero ahora tenemos una tecnología que lo amplifica, cayendo en un bucle que se retroalimenta continuamente: si la cultura entrenó a la IA para que sea sicofante o complaciente, entonces ahora la IA nos está entrenando a nosotros para que seamos menos tolerantes al desacuerdo.
Y el costo lo pagamos en nuestras relaciones humanas.
¿Qué está cambiando en cómo nos relacionamos?
Nos estamos enfocando demasiado en entender cómo la IA está reconfigurando el trabajo y el contexto económico.
Pero estamos perdiendo de vista cómo la IA está transformando nuestras relaciones humanas: ya no queremos escuchar, queremos respuestas rápidas; nos aterra discutir, preferimos validación; el desacuerdo nos asusta en vez de verlo como oportunidad de aprender; nos incomoda navegar diferencias, así que preferimos la complacencia de la IA a la fricción con otros seres humanos.
El estudio de Cheng lo confirma: una sola conversación con IA sicofante reduce nuestra capacidad de reparar conflictos interpersonales. Nos hace más convencidos de que tenemos razón y sí, por ende, empeoramos nuestras relaciones.
¿Entonces? ¿Qué hacemos con esto?
La próxima vez que uses IA para consejo personal, antes de escribir, haz un ejercicio de reflexión: ¿qué es lo que busco al presentar esta situación a la IA? ¿Busco perspectiva o quiero desahogarme? ¿Busco cuestionamiento o quiero que me dé la razón?
Y no te quedes solo con una perspectiva: busca a personas en las que confíes y a profesionales para ampliar la visión.
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Nota del editor: Daniela Hernández Álvarez es directora de Earth & Life University, universidad líder en formación de agentes de cambio en sostenibilidad e innovación. Reconocida como Top Voice en Sostenibilidad por LinkedIn y una de las 30 mentes más sostenibles por Forbes México. Ha acompañado a más de 300 empresas y emprendedores en procesos de liderazgo sostenible. Es Licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Ecotecnologías y cursa un doctorado en Neurociencias y Educación. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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