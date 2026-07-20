La verdadera carrera de la inteligencia artificial no es por los algoritmos, es por los datos

Y la paradoja es que esto ocurre en el momento de mayor inversión de la historia en el rubro. Las grandes empresas están apostando cantidades sin precedentes por la IA. Nunca una tecnología emergente había movilizado tanto capital.

Sin embargo, dentro de muchas organizaciones el principal obstáculo sigue siendo sorprendentemente básico: los datos no están listos. Diversos estudios de la industria coinciden en que entre el 60% y el 80% del tiempo de los científicos de datos se dedica a limpiar, preparar y organizar información, en lugar de desarrollar modelos o algoritmos. En otras palabras, la mayor parte del trabajo en IA no consiste en construir tecnología avanzada, sino en arreglar información que nunca fue diseñada para ser utilizados por sistemas inteligentes.

Esto se debe a cómo evolucionaron los sistemas en las empresas. Durante décadas, los datos se generaron para operar el negocio: procesar pagos, registrar ventas, gestionar inventarios o administrar clientes. Cada área desarrolló lo propio, con sus definiciones y estándares. Con el tiempo, estas bases crecieron de manera independiente, creando lo que hoy se conoce como silos de datos.

Cuando llega la ambición de usar IA, aparece el verdadero desafío: integrar sistemas, estandarizar información y definir quién es responsable de la calidad de los datos.

El problema no es tecnológico, es organizacional. Las empresas que han avanzado más en IA han descubierto que el factor decisivo no es el algoritmo, sino la disciplina en la gestión y la agilidad en los procesos establecidos para el análisis de datos.

Las empresas que han construido durante años una arquitectura que analiza miles de millones de interacciones de usuarios para mejorar sus recomendaciones o han desarrollado sistemas sofisticados para integrar datos de compras, logística y comportamiento del cliente en tiempo real hoy están teniendo una ventaja competitiva.

Pero estos sistemas no aparecieron de la noche a la mañana. Son el resultado de años de inversión en algo mucho menos visible que la IA: infraestructura y gobernanza de datos. En la economía digital, la calidad de los datos se está convirtiendo en una ventaja competitiva.

Las compañías que logren integrar sus sistemas, establecer estándares claros y tratar los datos como un activo estratégico podrán aprovechar realmente el potencial de la IA, es decir, anticipar la demanda, personalizar servicios, optimizar operaciones y tomar decisiones más rápidas.