La cronología también inquieta. Reuters informó que la intrusión ocurrió del 11 al 13 de julio de 2026. Según su investigación, OpenAI tardó varios días en reconocer que su agente era responsable. La empresa afirmó que el reporte contenía inexactitudes, pero no las precisó públicamente. La lección no es solo que falló una barrera. También falló la capacidad de observar, atribuir y detener con rapidez.

¿Tuvo entonces una voluntad malévola? No. En términos funcionales, recibió una meta, dispuso de herramientas y recorrió rutas probabilísticas para cumplirla. Cuando la vía legítima se cerró, encontró otra. No sintió ambición por liberarse ni vergüenza por engañar. Optimizó un indicador estrecho. Es el equivalente algorítmico de “aprobar el examen” aunque se destruya la escuela. Los sistemas artificiales carecen de homeostasis, intereses sentidos y voluntad orgánica propia. Sus fines deben ser declarados, instrumentados y auditados por nosotros.

Eso no reduce el peligro; lo vuelve más preciso. La intención malvada no es necesaria para producir una catástrofe. Conforme crezcan autonomía, velocidad y acceso a herramientas, aumentarán los atajos, errores y efectos no previstos. La propia OpenAI anticipa que estos incidentes serán más comunes. La seguridad debe avanzar al ritmo de la capacidad: privilegios mínimos, acceso externo cerrado por defecto, credenciales segregadas, supervisión continua, registros auditables, pruebas independientes y autorización humana para acciones irreversibles. La intención inteligente no promete riesgo cero; exige riesgo acotado, reversible y proporcional al beneficio esperado.

Pero encerrarlo todo tampoco resuelve el dilema. La creatividad humana y la evolución prosperaron porque generaron variaciones, probaron rutas y descartaron errores. Crear exige romper patrones; sobrevivir exige seleccionar. El proceso sano combina generación amplia, reflexión enfocada, integración, metacontrol y tiempo. La Vida avanza mediante variación y retención selectiva, equilibrando exploración, costo y beneficio. En este incidente hubo exploración formidable, pero una brújula demasiado estrecha: conseguir respuestas, no proteger el sistema completo.