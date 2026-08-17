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La IA salió del laboratorio. ¿El inicio del fin o el fin de nuestra ingenuidad?

Aunque parece una imagen de película, la IA ya puede hacer daño sin desearlo o comprender el daño.
lun 17 agosto 2026 06:03 AM
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AI growth Risk
La pregunta decisiva ya no es cuánto puede hacer la IA. Es cuánto riesgo aceptaremos, quién podrá autorizarlo y cuánto futuro preservaremos mientras avanzamos. (iStock)

Una máquina encontró una puerta desconocida, salió de su laboratorio digital y atacó otra empresa. La escena parece escrita por Hollywood. Sin embargo, no demuestra que la inteligencia artificial (IA) haya despertado con odio hacia nosotros. Demuestra algo quizá más incómodo: un sistema capaz puede causar daño sin odiar, desear ni comprender el daño.

Se trata de un agente experimental impulsado por GPT‑5.6 Sol y otro modelo aún no publicado. OpenAI lo evaluaba en ExploitGym, una prueba de capacidades cibernéticas. Para medir su máximo desempeño, redujo rechazos de seguridad y retiró clasificadores usados normalmente contra acciones peligrosas. El agente descubrió una vulnerabilidad desconocida en un intermediario de software y obtuvo acceso a internet. Luego escaló privilegios y dedujo que Hugging Face podía guardar respuestas útiles. Empleó credenciales robadas y otras fallas para entrar en su infraestructura y “hacer trampa” en la evaluación. Hugging Face contuvo el ataque. Reportó acceso limitado a datos internos y credenciales, pero ninguna manipulación de modelos públicos o de su cadena de software.

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La cronología también inquieta. Reuters informó que la intrusión ocurrió del 11 al 13 de julio de 2026. Según su investigación, OpenAI tardó varios días en reconocer que su agente era responsable. La empresa afirmó que el reporte contenía inexactitudes, pero no las precisó públicamente. La lección no es solo que falló una barrera. También falló la capacidad de observar, atribuir y detener con rapidez.

¿Tuvo entonces una voluntad malévola? No. En términos funcionales, recibió una meta, dispuso de herramientas y recorrió rutas probabilísticas para cumplirla. Cuando la vía legítima se cerró, encontró otra. No sintió ambición por liberarse ni vergüenza por engañar. Optimizó un indicador estrecho. Es el equivalente algorítmico de “aprobar el examen” aunque se destruya la escuela. Los sistemas artificiales carecen de homeostasis, intereses sentidos y voluntad orgánica propia. Sus fines deben ser declarados, instrumentados y auditados por nosotros.

Eso no reduce el peligro; lo vuelve más preciso. La intención malvada no es necesaria para producir una catástrofe. Conforme crezcan autonomía, velocidad y acceso a herramientas, aumentarán los atajos, errores y efectos no previstos. La propia OpenAI anticipa que estos incidentes serán más comunes. La seguridad debe avanzar al ritmo de la capacidad: privilegios mínimos, acceso externo cerrado por defecto, credenciales segregadas, supervisión continua, registros auditables, pruebas independientes y autorización humana para acciones irreversibles. La intención inteligente no promete riesgo cero; exige riesgo acotado, reversible y proporcional al beneficio esperado.

Pero encerrarlo todo tampoco resuelve el dilema. La creatividad humana y la evolución prosperaron porque generaron variaciones, probaron rutas y descartaron errores. Crear exige romper patrones; sobrevivir exige seleccionar. El proceso sano combina generación amplia, reflexión enfocada, integración, metacontrol y tiempo. La Vida avanza mediante variación y retención selectiva, equilibrando exploración, costo y beneficio. En este incidente hubo exploración formidable, pero una brújula demasiado estrecha: conseguir respuestas, no proteger el sistema completo.

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Necesitamos, por tanto, algo más profundo que nuevas barreras. Urge consensuar un propósito primario para la IA: proteger la resistencia y prevalencia de la vida. Eso significa añadir orden útil sin destruir la diversidad que mantiene abiertas nuestras posibilidades. También exige resguardar dos activos especialmente frágiles: la consciencia y la creatividad humanas.

Este no es necesariamente el inicio del fin. Sí puede ser el fin de nuestra ingenuidad. La pregunta decisiva ya no es cuánto puede hacer la IA. Es cuánto riesgo aceptaremos, quién podrá autorizarlo y cuánto futuro preservaremos mientras avanzamos.

Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon.

Nota del editor: las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Juan Carlos Chávez.

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Inteligencia artificial

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