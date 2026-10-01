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La última milla del nearshoring: mover el capital entre fronteras

El crecimiento del comercio entre México y EU también exige pagos B2B más rápidos y transparentes para evitar que el capital quede atrapado entre fronteras.
jue 01 octubre 2026 06:03 AM
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El comercio entre México y Estados Unidos mueve mercancías a gran escala, pero las empresas también enfrentan el reto de hacer más eficiente el movimiento del capital entre ambos países. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

En los últimos años he trabajado de la mano con algunas de las empresas más grandes de México y he conversado con muchos de sus CFOs. El cambio es evidente. Hace cuatro años, hablar de stablecoins o de nuevos rieles financieros encontraba una puerta casi cerrada. Hoy, son los propios líderes financieros quienes preguntan, cada vez con mayor urgencia, cómo pueden utilizarlos.

No buscan participar en una moda. Buscan resolver problemas concretos: pagos internacionales que tardan más de lo previsto, poca claridad sobre comisiones y tipo de cambio, capital detenido entre países y conciliaciones que todavía consumen horas de trabajo manual.

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Observo esta transformación desde una perspectiva particular. Soy colombiano, vivo en México y lidero la operación latinoamericana de una empresa estadounidense. Eso me permite ver cómo una misma transacción atraviesa tres realidades: una compañía que factura en dólares, un equipo que opera en pesos y proveedores o profesionales latinoamericanos que necesitan recibir y utilizar su dinero en moneda local.

La escala del reto es enorme. Durante 2025, el comercio de bienes entre México y Estados Unidos superó los 870 mil millones de dólares, según el U.S. Census Bureau. Sin embargo, mientras las cadenas de suministro coordinan inventarios y entregas casi en tiempo real, una parte del dinero sigue moviéndose mediante horarios bancarios, intermediarios y procesos de conciliación diseñados para otra época.

Pensemos en una empresa de autopartes en Monterrey que entrega componentes a una armadora en Texas. Cobra en dólares, pero paga nómina, energía y proveedores en pesos. Si el pago se inicia un viernes después del corte bancario y llega la semana siguiente, la demora se convierte en capital de trabajo que la empresa debe sustituir, incertidumbre cambiaria y tiempo dedicado a localizar y conciliar la transferencia.

Aquí es donde las stablecoins dejan de ser una conversación sobre especulación y empiezan a funcionar como infraestructura empresarial. Una stablecoin vinculada al dólar permite representar y transferir valor digitalmente, todos los días y a cualquier hora. En ciertos corredores puede reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y dar a la tesorería mayor control sobre cuándo mueve y convierte su capital.

El matiz importa. No estamos hablando de comprar un activo esperando que suba de precio, sino de utilizar una representación digital del dólar como riel para pagos B2B. Tampoco significa que cualquier moneda, proveedor o corredor sea adecuado. La adopción empresarial exige revisar reservas, liquidez, custodia, cumplimiento, costos de entrada y salida, y la forma en que cada operación llegará a la contabilidad.

Por eso, la pregunta para un CFO no debería ser si su empresa debe “entrar a cripto”. Debería ser mucho más práctica: ¿en qué corredores estamos perdiendo tiempo y margen?, ¿cuánto cuesta recibir un dólar utilizable?, ¿cuánto capital queda inmovilizado durante una transferencia? y ¿qué controles necesitamos para moverlo de forma segura?

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México tiene la oportunidad de acompañar su integración industrial con una infraestructura financiera más rápida y programable. Las stablecoins no sustituirán de inmediato a la banca, pero pueden resolver casos donde los sistemas tradicionales mantienen fricciones innecesarias.

La última milla del nearshoring no termina cuando el producto cruza la frontera. Termina cuando el capital llega, puede conciliarse y vuelve a trabajar.

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Nota del editor: Camilo Martínez, Director de revenue y expansión de Paystand Latinoamérica.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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