La Taxonomía Sostenible de México busca llevar la Agenda 2030 al financiamiento

En este sentido, el desarrollo sostenible plantea un equilibrio entre la generación de riqueza, la inclusión social y la preservación de los recursos naturales, reconociendo que estos tres pilares son interdependientes y no pueden abordarse de manera aislada. Esta distinción es clave para evitar una visión fragmentada de los problemas globales que afectan a toda la sociedad. Mientras que a nivel corporativo la sostenibilidad suele medirse a través de métricas operativas, a nivel país se traduce en políticas públicas, marcos regulatorios y estrategias de desarrollo que buscan generar bienestar sostenido en el tiempo.

Algunas preguntas en las que podemos reflexionar son:

· ¿Cómo se define el progreso social y ambiental más allá del crecimiento económico?

· ¿Qué indicadores permiten evaluar si un país avanza de manera sostenible?

· ¿Cómo se alinean estos indicadores con los compromisos globales?

La necesidad de establecer metas e indicadores claros es el puente entre el discurso y la acción. Iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han abierto una ruta común para que gobiernos, empresas y sociedad civil compartan un lenguaje y una dirección: la Agenda 2030.

Este plan de acción global creado por Naciones Unidas, y del cual México es firmante, tiene como objetivo atender las problemáticas más graves del mundo en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; está integrado por 17 ODS, y su lógica central es muy clara: no puede haber desarrollo económico duradero, si se ignoran la inclusión social y la protección ambiental.

La implementación efectiva de la agenda común depende de la capacidad de alcanzar estos objetivos en contextos nacionales específicos, traduciéndolos en métricas verificables que permitan monitorear avances, identificar brechas y tomar decisiones informadas. En este sentido, la Taxonomía Sostenible de México, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representa un marco relevante en la política pública, ya que establece un sistema de clasificación para identificar actividades económicas con impactos ambientales y sociales positivos y, con ello, orientar la movilización y reorientación del financiamiento público y privado hacia proyectos considerados sostenibles, al tiempo que mejora la información para los mercados y ayuda a reducir el riesgo de greenwashing.

