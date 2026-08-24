La Taxonomía Sostenible de México busca llevar la Agenda 2030 al financiamiento

Sin embargo, sin mecanismos que ordenen el flujo de recursos, los compromisos climáticos corren el riesgo de quedarse en el papel. Las NDC dicen hacia dónde debe ir México, mientras que la Taxonomía ayuda a responder cómo movilizar el dinero para llegar ahí. En otras palabras, la Taxonomía convierte la sostenibilidad en un lenguaje operativo, y eso es fundamental, porque el reto climático ya no es solo definir metas, sino crear señales correctas para el mercado, basadas en información confiable. Un país puede anunciar compromisos ambiciosos, pero si el sistema financiero no sabe distinguir con precisión qué proyectos apoyan esos compromisos, la ejecución se vuelve lenta, costosa y confusa.
Mientras la Agenda 2030 define el horizonte de transformación deseable, la Taxonomía contribuye a precisar qué tipo de actividades económicas pueden ser consistentes con dicho horizonte. La sostenibilidad sin criterios operativos comunes corre el riesgo de diluirse en narrativas corporativas heterogéneas y poco comparables.
En este sentido, la Taxonomía Sostenible de México debe entenderse como una pieza de infraestructura institucional para la transición sostenible de nuestro país. Su valor no reside únicamente en clasificar actividades, sino en reducir asimetrías de información, generar señales consistentes para el mercado, fortalecer la integridad de los instrumentos financieros sostenibles y articular, bajo criterios verificables, los objetivos nacionales de desarrollo con las exigencias del régimen climático internacional.
Con la NDC 3.0 de México, activa desde el 17 de noviembre de 2025, nos encontramos en una nueva etapa que incorpora una estructura más amplia con componentes de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, medios de implementación y temas transversales, además de una meta absoluta de emisiones hacia 2035. Esto significa que México está entrando a una fase en la que la ambición climática exige aún más instrumentos de implementación y de alineación financiera.
Ahora, más que nunca, la Taxonomía Sostenible de México no debe verse como un documento técnico reservado para especialistas, sino como una pieza de infraestructura institucional para el desarrollo del país. Su importancia radica en que ordena prioridades, reduce la discrecionalidad, genera confianza y acerca el sistema financiero a los objetivos públicos de largo plazo.
En un contexto donde la sostenibilidad puede convertirse fácilmente en un discurso, México necesita herramientas que den seriedad y dirección. La Taxonomía hace precisamente eso: pone reglas, define criterios y ofrece una brújula. En tiempos de urgencia climática, desigualdad persistente y presión por cumplir la Agenda 2030, contar con una brújula confiable no es un lujo, es una necesidad.