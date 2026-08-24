México frente al boom del juego digital: un mercado que crece más rápido que sus reglas

Las estimaciones presentadas para la conferencia calculan que los ingresos del juego en línea en México podrían pasar de unos 970 millones de dólares en 2025 a cerca de 2,000 millones en 2030. Detrás de esa expansión hay condiciones bastante concretas: una población de más de 129 millones de personas, penetración de internet superior al 80% y un consumidor que ya compra, paga y se entretiene desde una pantalla.

El teléfono móvil cambió la escala del negocio, la distribución deja de depender de una ubicación física de un casino o una tienda de maquinitas, además, la competencia por la experiencia comienza a jugarse con relevancia en otros terrenos: experiencia de usuario, medios de pago, contenido, seguridad, regulación y capacidad tecnológica.

También, el mercado del juego ensancha la cadena de valor. Alrededor de una plataforma de juego pueden convivir desarrolladores de software, proveedores de pagos, empresas de ciberseguridad, analítica de datos, identidad digital, publicidad, productores de contenido y servicios financieros. Los eSports agregan otra vertiente a una industria del entretenimiento cuyas fronteras son cada vez menos claras.

Ahí está una parte de la oportunidad que merece mayor atención. La pregunta para México no debería limitarse a cuánto puede crecer el juego en línea, sino a cuánto valor puede quedarse en el país alrededor de ese crecimiento.

La propia celebración de SiGMA permite ponerle algunas cifras a esa idea. El estudio de impacto económico preparado para el encuentro parte de una asistencia de alrededor de 4,000 delegados en 2026 y estima un gasto directo cercano a 220 millones de pesos entre hotelería, alimentos y bebidas, transporte, entretenimiento, renta del recinto y servicios relacionados con la producción.

Solo en hospedaje se calculan aproximadamente 12,600 noches de hotel y un gasto cercano a 90 millones de pesos. Si el encuentro mantiene una trayectoria ascendente, el análisis sitúa su impacto directo anual entre 315 y 390 millones de pesos hacia 2030. Las proyecciones y análisis previos ilustran algo que suele perderse cuando hablamos de sectores digitales: sus efectos no terminan en la pantalla.

Por ejemplo, una conferencia tecnológica llena habitaciones, restaurantes y espacios de reuniones, contrata personas, compra servicios, mueve transporte y genera negocio para proveedores locales. Para la Ciudad de México, además, alimenta un segmento en el que existe una competencia creciente entre ciudades: el turismo de reuniones y negocios. Pero el gasto que puedan realizar algunos miles de visitantes durante tres días no es la historia principal. La cuestión relevante comienza cuando termina la conferencia.

