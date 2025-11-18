El CIMMYT, México y el futuro del maíz y el trigo. Ciencia, diplomacia y mercados en un momento decisivo

El CIMMYT, fundado por el norteamericano y Premio Nobel de la Paz Norman Borlaug, desarrolla semillas de maíz y trigo más productivas y resistentes, y trabaja con agricultores en más de 100 países. Desde México se diseñan tecnologías que ayudan a producir más con menos agua, menos fertilizantes y bajo condiciones climáticas cada vez más extremas. En un contexto donde la seguridad alimentaria es un asunto geopolítico, su importancia sólo crece.

Pero más allá del mérito científico, el reconocimiento a Govaerts llega en un momento clave para México: uno en el que la relación bilateral con Estados Unidos, la volatilidad de los precios agrícolas y los debates sobre semillas, transgénicos y comercio exterior están en el centro de la agenda bilateral de alto nivel.

El CIMMYT es un actor crucial en la cooperación agrícola entre México y Estados Unidos. La colaboración entre ambos países pasa por muchos canales, pero uno de los más estables y productivos ha sido el científico y el agrícola. En momentos en los que las discusiones comerciales pueden tensarse, como ocurrió con la política mexicana hacia el maíz transgénico o con los capítulos agrícolas del T-MEC, la existencia de una institución científica bilateralmente respetada ayuda a mantener vías de comunicación y cooperación abiertas. Por ejemplo, Estados Unidos financia proyectos del CIMMYT, colabora en ensayos de campo, comparte datos y participa en la creación de variedades resilientes que impactan directamente en cadenas productivas que van de Sinaloa a Iowa.

La productividad del maíz blanco mexicano, por ejemplo, es un tema de interés para ambos países: para México porque sostiene su canasta básica y para Estados Unidos porque afecta indirectamente precios y sustitución entre maíces industriales, forrajeros y alimentarios. La ciencia opera como espacio de coincidencias en un terreno donde la política y los mercados pueden generar tensiones. En ese sentido, el CIMMYT se ha convertido en una pieza diplomática: no hace política exterior, pero crea las condiciones científicas que facilitan decisiones informadas entre gobiernos. En tiempos de polarización y debates ideológicos, esto es invaluable.

El reconocimiento al CIMMYT también llega en medio de cambios profundos en los mercados agrícolas. El maíz y el trigo enfrentan presiones simultáneas:

1. Volatilidad en futuros de Chicago y Kansas: Los mercados internacionales han vivido fluctuaciones fuertes en los últimos dos años por factores como la guerra en Ucrania, sequías severas en Estados Unidos y América Latina, y tensiones logísticas. Aunque en 2024–2025 los precios bajaron desde sus picos históricos, continúan en niveles relativamente altos y con gran incertidumbre. Esto afecta costos de importación, precios al productor y expectativas de siembra en México.

2. Riesgos climáticos crecientes: Fenómenos como “El Niño”, temporadas de calor extremo y sequías prolongadas en regiones productoras han reducido rendimientos y aumentado la vulnerabilidad del maíz y el trigo. México no es la excepción: la sequía de 2023–2024 dejó presas y reservas hídricas en niveles mínimos históricos y presionó la producción nacional.

3. Debates globales sobre semillas: La discusión sobre biotecnología, ediciones genéticas y restricciones a variedades específicas ha generado fricciones comerciales y políticas. En México esto se observó con la regulación sobre maíz transgénico, tema que ha derivado en paneles de consulta dentro del T-MEC.

En este contexto, el CIMMYT cumple un papel que va más allá de la investigación: ofrece alternativas viables para productores que necesitan semillas resistentes a sequía, calor y enfermedades, y tecnologías que reduzcan costos en un entorno de márgenes estrechos.

La distinción otorgada a Bram Govaerts subraya que la investigación agrícola es una inversión estratégica, no un lujo académico. Un país sin ciencia agrícola fuerte es un país vulnerable: paga más por importar alimentos, tiene menos capacidad para enfrentar crisis climáticas y depende de decisiones ajenas sobre semillas, precios y disponibilidad.