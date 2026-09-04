La ventana de exposición ya se abrió

Ese es justamente el principio detrás de un concepto que cada vez escucharemos con más frecuencia: Harvest Now, Decrypt Later. La lógica es tan sencilla como inquietante. Un atacante puede capturar hoy información cifrada, almacenarla durante años y esperar el momento en que la tecnología le permita descifrarla.

La pregunta entonces deja de ser "¿cuándo llegará la computadora cuántica?" para convertirse en otra mucho más incómoda: ¿Qué información de mi organización seguirá siendo sensible dentro de 10 o 15 años?

En muchas industrias la respuesta es evidente: contratos, patentes, expedientes clínicos, registros financieros, evidencia digital, información estratégica. Todos ellos conservan valor mucho después de que termina el ejercicio fiscal.

Por eso considero que este ya no es un debate tecnológico. Es una conversación de negocio. Y no lo digo únicamente desde la experiencia. Hay dos referencias públicas que, cambian por completo la discusión.

La primera proviene del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST). En su documento IR 8547 establece un calendario muy claro: los algoritmos criptográficos que hoy protegen gran parte de internet deberán comenzar a retirarse en 2030 y desaparecer completamente antes de 2035. No es una predicción. Es una hoja de ruta.

La segunda referencia proviene del Global Risk Institute, cuyo reporte anual reúne a algunos de los principales especialistas en computación cuántica, entre ellos Michele Mosca. En su edición más reciente, la probabilidad de contar con una computadora capaz de comprometer la criptografía actual en los próximos diez años aumentó de 34% a 49%.

Más importante que el porcentaje es la velocidad con la que esa estimación está cambiando.

Cuando ambas referencias se leen en conjunto, el mensaje resulta difícil de ignorar: existe un calendario para migrar y la ventana para hacerlo comienza a cerrarse. Traducido al lenguaje del negocio, las implicaciones son inmediatas.