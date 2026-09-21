La IA generativa revoluciona el e-discovery en las investigaciones legales y corporativas

Ahí radica la diferencia entre quienes usarán bien esta tecnología y quienes enfrentarán problemas con ella. El objetivo no es obtener una respuesta rápida ni verosímil, sino construir un proceso defendible: cada hallazgo debe poder vincularse a su evidencia de origen y formar parte de un expediente documentado. La exigencia se agudiza porque la misma tecnología que acelera la revisión también fabrica material falso. Correos apócrifos, audios clonados y registros alterados pueden aparecer hoy dentro de los propios repositorios corporativos, de modo que autenticar el origen y la integridad de la prueba se ha vuelto parte del trabajo, y no un supuesto previo.

Conviene ser honestos sobre dónde estamos. The Sedona Conference, referencia internacional en la materia, ha constatado que aún no existe una fórmula única y aceptada para validar resultados generados con IA, y en sus lineamientos de 2025 advierte que ninguna herramienta conocida ha resuelto plenamente el problema de las respuestas plausibles pero incorrectas. A ello se suman el resguardo del secreto profesional, el tratamiento de datos personales y las transferencias transfronterizas: exigencias que deben resolverse antes de desplegar la herramienta y no al cierre del trabajo.

El centro de gravedad del trabajo legal se ha desplazado. La calidad del resultado depende hoy de la precisión con la que el equipo humano traduce la estrategia del caso en instrucciones verificables y audite lo que el sistema responde. La ventaja competitiva en las investigaciones corporativas no pertenece a quien adopte la tecnología primero, sino a quien la logre integrar en un proceso jurídicamente defendible, utilizándose como amplificador del criterio profesional y nunca como su sustituto.

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Nota del editor: Guillermo Larrea es socio en Hogan Lovells Cadwalader y CEO de ELTEMATE LATAM.