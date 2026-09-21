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La IA generativa revoluciona el e-discovery en las investigaciones legales y corporativas

El valor de la IA generativa no está únicamente en procesar volúmenes masivos a gran velocidad, sino en evaluar el contenido de una comunicación frente a los criterios definidos por el equipo jurídico.
lun 21 septiembre 2026 06:02 AM
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La IA generativa revoluciona las leyes
El valor de la IA no está únicamente en procesar volúmenes masivos a gran velocidad, sino en evaluar el contenido de una comunicación frente a los criterios definidos por el equipo jurídico. (Alexander Sikov/Getty Images)

Cuando llega una notificación de autoridad, una denuncia en la línea ética o el hallazgo inesperado de una auditoría, el reloj corporativo empieza a correr. Y en ese momento la pregunta que aterriza en la dirección general deja de ser jurídica para volverse operativa: ¿en cuánto tiempo, y a qué costo, podemos saber qué dicen realmente nuestros propios documentos? Responder significa rastrear años de correos, contratos y mensajes dispersos en múltiples plataformas, idiomas y jurisdicciones.

A esa tarea se dedica el e-discovery: identificar, preservar, procesar y revisar evidencia digital de manera que el resultado resista el escrutinio de un juez, un regulador o una contraparte. No es un asunto de tecnología, sino de cadena de custodia de la información de la empresa. Y durante décadas su componente más caro, por mucho, fue siempre el mismo: la revisión documental humana, atrapada en búsquedas por palabras clave que resultaban ciegas al contexto y a la intención real de las comunicaciones.

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La inteligencia artificial generativa altera esa dinámica. Su valor no está únicamente en procesar volúmenes masivos a gran velocidad, sino en evaluar el contenido de una comunicación frente a los criterios definidos por el equipo jurídico, explicar por qué la considera relevante y señalar los elementos que sustentan esa lectura. Se pasa así de una búsqueda basada en términos a un análisis asistido por contexto.

En la práctica, esto habilita una metodología guiada por hipótesis. Ante una posible conducta de fraude, corrupción o manipulación de información, el investigador puede plantear preguntas concretas, respecto a quién conocía determinados hechos, cómo se tomó una decisión, si las comunicaciones contradicen lo declarado en entrevistas y obtener la evidencia asociada, agrupada por temas y ordenada cronológicamente. Para las empresas mexicanas con operaciones o inversionistas en Estados Unidos, la capacidad multilingüe de estas herramientas ofrece además una primera lectura homogénea de comunicaciones dispersas entre jurisdicciones.

No se trata de prospectiva. De acuerdo con el State of the Industry Report 2025 de eDiscovery Today , que encuestó a 551 profesionales del área, la automatización de la revisión documental y la generación de resúmenes son ya utilizadas por más de la mitad de ellos, y cerca de ocho de cada diez anticipan flujos de trabajo enteramente nuevos. El esfuerzo, sin embargo, no desaparece: se desplaza hacia el diseño de los criterios y la verificación de los resultados.

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Ahí radica la diferencia entre quienes usarán bien esta tecnología y quienes enfrentarán problemas con ella. El objetivo no es obtener una respuesta rápida ni verosímil, sino construir un proceso defendible: cada hallazgo debe poder vincularse a su evidencia de origen y formar parte de un expediente documentado. La exigencia se agudiza porque la misma tecnología que acelera la revisión también fabrica material falso. Correos apócrifos, audios clonados y registros alterados pueden aparecer hoy dentro de los propios repositorios corporativos, de modo que autenticar el origen y la integridad de la prueba se ha vuelto parte del trabajo, y no un supuesto previo.

Conviene ser honestos sobre dónde estamos. The Sedona Conference, referencia internacional en la materia, ha constatado que aún no existe una fórmula única y aceptada para validar resultados generados con IA, y en sus lineamientos de 2025 advierte que ninguna herramienta conocida ha resuelto plenamente el problema de las respuestas plausibles pero incorrectas. A ello se suman el resguardo del secreto profesional, el tratamiento de datos personales y las transferencias transfronterizas: exigencias que deben resolverse antes de desplegar la herramienta y no al cierre del trabajo.

El centro de gravedad del trabajo legal se ha desplazado. La calidad del resultado depende hoy de la precisión con la que el equipo humano traduce la estrategia del caso en instrucciones verificables y audite lo que el sistema responde. La ventaja competitiva en las investigaciones corporativas no pertenece a quien adopte la tecnología primero, sino a quien la logre integrar en un proceso jurídicamente defendible, utilizándose como amplificador del criterio profesional y nunca como su sustituto.
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Nota del editor: Guillermo Larrea es socio en Hogan Lovells Cadwalader y CEO de ELTEMATE LATAM.

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Inteligencia artificial

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