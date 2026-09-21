La IA generativa revoluciona el e-discovery en las investigaciones legales y corporativas

Cuando llega una notificación de autoridad, una denuncia en la línea ética o el hallazgo inesperado de una auditoría, el reloj corporativo empieza a correr. Y en ese momento la pregunta que aterriza en la dirección general deja de ser jurídica para volverse operativa: ¿en cuánto tiempo, y a qué costo, podemos saber qué dicen realmente nuestros propios documentos? Responder significa rastrear años de correos, contratos y mensajes dispersos en múltiples plataformas, idiomas y jurisdicciones.
A esa tarea se dedica el e-discovery: identificar, preservar, procesar y revisar evidencia digital de manera que el resultado resista el escrutinio de un juez, un regulador o una contraparte. No es un asunto de tecnología, sino de cadena de custodia de la información de la empresa. Y durante décadas su componente más caro, por mucho, fue siempre el mismo: la revisión documental humana, atrapada en búsquedas por palabras clave que resultaban ciegas al contexto y a la intención real de las comunicaciones.