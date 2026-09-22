GPT-6: La nueva era de la IA y el hito que lo cambia todo

Por eso, poner al ser humano al centro no debería significar coronarlo como dueño de todo. Debería comprometerlo como responsable. La orquesta puede volverse extraordinariamente autónoma; eso no nos exime de decidir qué fines autorizamos. Y el director no debe ser una sola empresa: necesitamos inteligencia colectiva, voces diversas y consideración por otras especies.
Prepararnos exige educar esa capacidad de dirección creativa. Para entender mejor como hacerlo es muy relevante considerar lo que llamo Sistema 3, donde la creatividad integra intuición y razón bajo metacognición: observar y regular cómo pensamos. Traducido a la práctica: imaginar alternativas, contrastarlas con evidencia, escuchar objeciones y revisar el rumbo. No basta con aprender a pedir; necesitamos aprender a juzgar lo que recibimos.
La diversidad importa. Un experimento publicado en Science Advances en 2024 encontró que disponer de hasta cinco ideas de IA elevó 8.1% la valoración de originalidad de los relatos. Sin embargo, estos resultaron más parecidos entre sí. Podemos ampliar la creatividad individual y estrechar la colectiva: prepararnos también significa proteger el desacuerdo fértil, no industrializar la misma imaginación.
¿Qué futuro queremos imaginar? Uno donde hacer más signifique cuidar mejor, ampliar oportunidades y proteger La Vida. No todas las barreras son mentales, pero muchas posibilidades mueren antes de intentarse. El verdadero hito no será que la máquina haga cuanto le pidamos, sino que sepamos desear algo digno de ese poder.
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Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.