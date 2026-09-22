Aeroméxico estrena rutas sin escalas desde CDMX al Caribe y estos son los destinos; ¿cuándo comienzan?

Qué ciudades del Caribe se suman a los destinos de Aeromexico

Los nuevos puntos en el mapa serán Nassau, en Las Bahamas, y Montego Bay, en Jamaica. Con ambas incorporaciones, Aeroméxico se convertirá en la primera aerolínea en ofrecer vuelos directos desde México hacia esos dos países del Caribe.

Actualmente, su red en la región incluye Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana, además de La Habana, Cuba. La llegada de las nuevas conexiones ampliará ese abanico y elevará la oferta prevista para Semana Santa de 2027 a más de 4,000 asientos semanales, distribuidos en 27 frecuencias hacia el Caribe.

Además del turismo de playa, la aerolínea destacó la oferta gastronómica, cultural y de actividades al aire libre de ambos países como parte del atractivo de la expansión. Desde la capital mexicana, los pasajeros también tendrán acceso a conexiones con la red doméstica de la compañía, integrada por más de 40 destinos.



Así operarán los nuevos vuelos al Caribe

Cada ruta contará con tres frecuencias por semana. Los servicios entre Ciudad de México y Nassau estarán programados para viernes, sábado y domingo: la salida desde será a las 09:10 horas y la llegada a las 15:00; el regreso partirá a las 16:15 y aterrizará a las 18:30 horas.

Para Montego Bay, los días de operación serán jueves, sábado y domingo. El itinerario desde CDMX contempla una salida a las 09:20 horas y llegada a las 14:00, mientras que el vuelo de regreso despegará a las 15:15 y llegará a las 18:20 horas.

Aeroméxico utilizará equipos 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros. A bordo ofrecerá pantallas personales con entretenimiento, bebidas y snacks durante el trayecto.

Los boletos ya se encuentran a la venta mediante los canales oficiales de la compañía. Sin embargo, los dos servicios todavía están sujetos a aprobación gubernamental, un requisito que deberá completarse para que puedan operar conforme al itinerario anunciado.