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Aeroméxico estrena rutas sin escalas desde CDMX al Caribe y estos son los destinos; ¿cuándo comienzan?

La expansión reforzará la oferta internacional de Aeroméxico en una temporada clave para los viajes de ocio desde la capital mexicana.
mar 22 septiembre 2026 07:55 AM
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Avión de Aeromexico despegando desde las pistas de un aeropuerto. La empresa abrirá nuevas rutas hacia el Caribe y Bahamas.
La aerolínea señaló que la oferta gastronómica, cultural y de actividades al aire libre de ambos destinos forma parte de los atractivos que impulsan esta expansión. (X: @Aeromexico)

Aeroméxico prepara una expansión de su red internacional desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Caribe durante 2027.

La compañía busca ampliar las alternativas para quienes salen de la capital del país y reforzar su presencia en una región donde ya mantiene operaciones, con una oferta que crecerá tanto en destinos como en capacidad para atender a los viajeros.

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Qué ciudades del Caribe se suman a los destinos de Aeromexico

Los nuevos puntos en el mapa serán Nassau, en Las Bahamas, y Montego Bay, en Jamaica. Con ambas incorporaciones, Aeroméxico se convertirá en la primera aerolínea en ofrecer vuelos directos desde México hacia esos dos países del Caribe.

Actualmente, su red en la región incluye Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana, además de La Habana, Cuba. La llegada de las nuevas conexiones ampliará ese abanico y elevará la oferta prevista para Semana Santa de 2027 a más de 4,000 asientos semanales, distribuidos en 27 frecuencias hacia el Caribe.

Además del turismo de playa, la aerolínea destacó la oferta gastronómica, cultural y de actividades al aire libre de ambos países como parte del atractivo de la expansión. Desde la capital mexicana, los pasajeros también tendrán acceso a conexiones con la red doméstica de la compañía, integrada por más de 40 destinos.

La Torre Eiffel en Francia y en el cielo, un avión de Aeroméxico.jpg
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Aeroméxico anuncia nuevas rutas a Europa y confirma fechas para ampliar sus vuelos desde México en 2027

Así operarán los nuevos vuelos al Caribe

Cada ruta contará con tres frecuencias por semana. Los servicios entre Ciudad de México y Nassau estarán programados para viernes, sábado y domingo: la salida desde será a las 09:10 horas y la llegada a las 15:00; el regreso partirá a las 16:15 y aterrizará a las 18:30 horas.

Para Montego Bay, los días de operación serán jueves, sábado y domingo. El itinerario desde CDMX contempla una salida a las 09:20 horas y llegada a las 14:00, mientras que el vuelo de regreso despegará a las 15:15 y llegará a las 18:20 horas.

Aeroméxico utilizará equipos 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros. A bordo ofrecerá pantallas personales con entretenimiento, bebidas y snacks durante el trayecto.

Los boletos ya se encuentran a la venta mediante los canales oficiales de la compañía. Sin embargo, los dos servicios todavía están sujetos a aprobación gubernamental, un requisito que deberá completarse para que puedan operar conforme al itinerario anunciado.

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¿Cuándo comienzan los vuelos a Jamaica y Las Bahamas?

Montego Bay será el primero en incorporarse a la red: los vuelos comenzarán el 18 de marzo de 2027. La conexión con Nassau arrancará al día siguiente, el 19 de marzo de 2027.

Las dos fechas colocan el estreno de las rutas antes del periodo vacacional de Semana Santa de ese año, con servicio directo desde Ciudad de México siempre que se obtenga la autorización gubernamental requerida.

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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. Avión

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