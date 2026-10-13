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Jugando en cancha propia y con la eliminatoria de por medio: sector automotriz mexicano rumbo a 2027.

México tiene el equipo y el marcador a favor en electromovilidad, y tiene un plantel de talento en supply chain listo para la eliminatoria de 2027; la incógnita es si jugará a la defensiva o al ataque.
mar 13 octubre 2026 05:59 AM
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autos electricos
Las medidas arancelarias de EU comenzarían a entrar en vigor gradualmente desde 2027, lo que obligará a México a hacer ajustes en la industria.

Hoy México está jugando un partido más importante que el que recién jugó contra Inglaterra en el pasado mundial del 2026 y la cancha se llama electromovilidad. A continuación, te comparto mis guías de ruta:

1. Electromovilidad: el gran motor de inversión.

Como dicen en el boxeo, "no ganas el campeonato por decisión, lo ganas noqueando en los rounds que importan" y México está apostando fuerte al round de las baterías. México dará un paso importante con la producción de baterías ensambles asociados a GM /Kia /Olinia y BMW, aunque no se convertirá en un gran exportador de celdas en 2027. El golpe más contundente llega de casa. Como refuerzo de banca Olinia —el proyecto mexicano de VE (Vehículo eléctrico)— prevé iniciar producción en verano de 2027, con posible ensamble de baterías y enfoque en autos accesibles de alrededor de 150,000 pesos.

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2. Software y electrónica: el nuevo MVP del vehículo.

En el fútbol se dice que "el mediocampo gana partidos" y en el auto del futuro, ese mediocampo es el software. Para 2035, el 50% del costo de los componentes de un vehículo estará asociado a electrónica de alta potencia, software y nuevas tecnologías. Actualmente, cerca del 20% de la producción nacional de autopartes ya corresponde a componentes eléctricos y electrónicos. Y no será un cambio de estrategia radical de la noche a la mañana: la transición energética no será exclusivamente hacia vehículos 100% eléctricos — habrá fuerte crecimiento de híbridos e híbridos enchufables en las próximas dos décadas, lo que diversifica la demanda de componentes, como un equipo que gana con varias formaciones tácticas, no solo una. Te invito a revisar mi columna de agosto de 2026.


3. Riesgo arancelario 2027: el rival que espera en la vuelta.

Aquí es donde el partido se pone reñido. Las medidas arancelarias de Estados Unidos, justificadas en seguridad nacional, comenzarían a entrar en vigor gradualmente desde 2027, un movimiento que obligaría a México a cambiar de formación sobre la marcha: la necesidad de cambiar de proveedores, reconfigurar cadenas de suministro existentes y afectar la disponibilidad de componentes y autopartes. Para supply chain, esto es el equivalente a jugar los últimos minutos con el marcador apretado — cualquier error de logística puede costar el partido.


4. Producción e IED (Inversión Extranjera Directa): buen promedio de temporada, con altibajos normales.

En el primer semestre de 2026, la producción de vehículos ligeros en México fue de casi 2 millones de unidades (ligera caída de 0.42% vs 2025), mientras que las exportaciones crecieron 1.4%, alcanzando 1.69 millones de unidades. Y la inversión sigue respaldando al equipo: la IED en la industria automotriz en el mismo periodo ascendió a 6,178.75 millones de dólares en 100 proyectos.

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5. Implicaciones para Supply Chain — tu jugada en la cancha

Como buen director técnico de la cadena de suministro, estos son los ajustes tácticos que vienen:

  • Reconfiguración de proveedores ante posibles aranceles 2027 → banca de suplentes lista: estrategias de sourcing dual/regional.
  • Gestión de inventarios de componentes electrónicos — mayor complejidad vs. autopartes tradicionales, como pasar de jugar en cancha de tierra a césped sintético.
  • Logística de baterías de alto voltaje — nuevas reglas del juego: requisitos especializados de manejo, almacenamiento y transporte.
  • Saturación de infraestructura logística en el norte — el equipo se mueve al banquillo de todo el Bajío mexicano, donde hay más espacio para jugar.

Como bien resumió Arsène Wenger: "ganar sin riesgo es triunfar sin gloria."

México tiene la cancha propia, tiene el marcador a favor en electromovilidad, y tiene un plantel de talento en supply chain listo para la eliminatoria de 2027. La pregunta no es si tenemos el equipo para ganar; lo tenemos. La pregunta es si vamos a jugar a la defensiva esperando que pase la tormenta arancelaria, o si vamos a salir a arriesgar, reconfigurando cadenas de suministro con la misma valentía con la que un gran equipo ataca cuando el marcador está apretado.

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Nota del editor: Daniel Razo es Socio Fundador de Supply Chain Cracks. Director de Operaciones y Logística, así como mentor en cadenas de suministro complejas. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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