Prohibir el celular no basta: efectos limitados de una ley que no cambia la realidad por decreto

Quienes trabajamos en las aulas sabemos desde hace tiempo que competimos constantemente por la atención del estudiantado en clase. Hemos observado en las universidades un cambio profundo en las habilidades de pensamiento, lectura y escritura entre jóvenes. Aunque no podemos achacárselo por completo a las tecnologías, sabemos que juegan un papel importante en estos cambios. ¿Cómo contrarrestar estos efectos negativos en el aprendizaje de niños y jóvenes? Es una pregunta que están respondiendo ya los expertos en educación.



Desde el campo de la comunicación, me atrevo a plantear que la medida prohibitiva será, sin lugar a dudas, insuficiente. McLuhan, un clásico de los estudios sobre medios, señalaba que la introducción de una tecnología en la sociedad no podría interpretarse de ninguna manera como la suma de un dispositivo más al ecosistema mediático. No es que la tecnología se vaya acumulando una tras otra sin más. Lo que dice es que la innovación tecnológica supone siempre un cambio al sistema social en su conjunto.



La parcialidad del medio que implica el condicionamiento social del uso de una tecnología permite pensar que, aunque a nivel individual, podamos resistir los efectos con decisiones personales que nos permitan poner límites al efecto de una determinada innovación tecnológica en nuestra persona; esta decisión individual no impedirá que se afecte al resto de las personas colectivamente.



La plataformización de la sociedad ha penetrado gran parte de nuestra vida, de manera tal que pensarnos al margen de la mediación tecnológica es imposible.

Podemos elegir no tener un celular, pero no pensar en una sociedad que no dependa de estos dispositivos móviles para gran parte de las relaciones que sostenemos en la cotidianidad.

