Su apuesta llega en un momento en el que México modifica las reglas sobre los dispositivos, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que la regulación del uso de celulares entrará en vigor el 3 de noviembre en escuelas públicas y particulares de educación básica, mientras que para bachillerato el acuerdo contempla modalidades de uso y resguardo que cada institución deberá establecer.

Además, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que los celulares no podrán utilizarse durante la jornada incluida el recreo, salvo en actividades pedagógicas previamente planeadas, emergencias u otros casos extraordinarios, por lo que para los colegios, implementar esta medida implica decidir cómo restringir el acceso a dispositivos y permitirlo cuando sea necesario.

Una primera venta para probar el negocio

Roberto López menciona que la idea partió de un sistema que ya es utilizado en otros países donde las bolsas con cierre permiten guardar el teléfono y limitar su acceso hasta que los docentes lo autoricen.

Desde 2023, investigadores de la Universidad de Birmingham documentaron el uso de bolsas con bloqueo en escuelas británicas como alternativa para gestionar los celulares, por lo que la oportunidad de Rocco se encuentra en introducirlos al mercado mexicano, aunque por ahora su mercado objetivo son las escuelas privadas.

La primera venta de esta herramienta representa también una prueba de implementación debido a que el colegio comenzó a incorporar las bolsas durante el ciclo escolar actual (durante agosto y septiembre), por lo que las mediciones se tendrán que ver ya que pase más tiempo.

Por otro lado, Juan Manuel Ortega, padre de dos estudiantes del colegio Ethon, dijo a Expansión que sus hijos se mostraron renuentes al inicio pero él, en cambio, considera que la medida ayuda a que dejen de estar pendientes de las redes sociales durante las clases.

“Los estudiantes colocan el teléfono dentro de una bolsa que se cierra y abre frente a ellos y si necesitan comunicarse con nosotros acuden a la enfermería o con el maestro, así era antes”, menciona.

