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Así funciona la bolsa con candado magnético que escuelas ya usan tras restricción de la SEP para uso de celular en clase

La empresa mexicana Rocco encontró una forma de regular los celulares en las escuelas al apostar por bolsas con cierre magnético para limitar el acceso al teléfono durante las clases.
mar 06 octubre 2026 02:00 PM
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Menor de de edad sosteniendo un teléfono mientras descarga un juego.
Rocco ofrece bolsas con cierre magnético para restringir el acceso a los celulares durante la jornada escolar sin retirar los dispositivos de los estudiantes. (Foto: Getty Images)

La empresa mexicana Rocco identificó una oportunidad de mercado en las restricciones a teléfonos en las escuelas mexicanas. Con poco más de 6 meses activos y el colegio Eton como su primer cliente, la compañía no sólo busca impedir que un estudiante revise su celular entre clases, sino que también apuesta por evitar problemas como dónde se guarda el dispositivo, ¿quién lo resguarda? o ¿cómo recuperarlo?

Roberto López e Iván Frías, fundadores de Rocco, encontraron una oportunidad de negocio al ofrecer una herramienta física para restringir el acceso al teléfono durante la jornada escolar mediante bolsas con cierre magnético que se abren con una base instalada en cada institución educativa.

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Su apuesta llega en un momento en el que México modifica las reglas sobre los dispositivos, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que la regulación del uso de celulares entrará en vigor el 3 de noviembre en escuelas públicas y particulares de educación básica, mientras que para bachillerato el acuerdo contempla modalidades de uso y resguardo que cada institución deberá establecer.

Además, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que los celulares no podrán utilizarse durante la jornada incluida el recreo, salvo en actividades pedagógicas previamente planeadas, emergencias u otros casos extraordinarios, por lo que para los colegios, implementar esta medida implica decidir cómo restringir el acceso a dispositivos y permitirlo cuando sea necesario.

Una primera venta para probar el negocio

Roberto López menciona que la idea partió de un sistema que ya es utilizado en otros países donde las bolsas con cierre permiten guardar el teléfono y limitar su acceso hasta que los docentes lo autoricen.

Desde 2023, investigadores de la Universidad de Birmingham documentaron el uso de bolsas con bloqueo en escuelas británicas como alternativa para gestionar los celulares, por lo que la oportunidad de Rocco se encuentra en introducirlos al mercado mexicano, aunque por ahora su mercado objetivo son las escuelas privadas.

La primera venta de esta herramienta representa también una prueba de implementación debido a que el colegio comenzó a incorporar las bolsas durante el ciclo escolar actual (durante agosto y septiembre), por lo que las mediciones se tendrán que ver ya que pase más tiempo.

Por otro lado, Juan Manuel Ortega, padre de dos estudiantes del colegio Ethon, dijo a Expansión que sus hijos se mostraron renuentes al inicio pero él, en cambio, considera que la medida ayuda a que dejen de estar pendientes de las redes sociales durante las clases.

“Los estudiantes colocan el teléfono dentro de una bolsa que se cierra y abre frente a ellos y si necesitan comunicarse con nosotros acuden a la enfermería o con el maestro, así era antes”, menciona.

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La necesidad de limitar las distracciones también han sido señaladas por especialistas como Janeth Trejo Quintana, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, quien sostiene que la disponibilidad constante del celular en clase puede distraer a los estudiantes y afectar su aprendizaje, por lo que también plantea revisar las prácticas de consumo digital de los adultos dentro y fuera de las aulas.

Para Ortega, el atractivo consiste en limitar su uso sin impedir que los alumnos lleven el dispositivo a la escuela, pues “a la escuela se va a estudiar”, afirma, lo que para él resulta atractivo al no permitir distracciones entre clases.

De acuerdo con la SEP, el 81% de más de 565,000 maestras y maestros participantes apoyó crear reglas y lineamientos sobre dispositivos digitales en los planteles mientras que en los bachilleratos las opciones son más diversas: el mismo organismo contempla resguardar los dispositivos en espacios designados, establecer horarios y áreas autorizadas o suspender su uso durante la jornada.

En Irlanda, el gobierno destinó 9 millones de euros para apoyar a escuelas de nivel posprimario en la implementación de soluciones de resguardo de celulares, incluidas bolsas y cajas de seguridad, por lo que es un ejemplo de cómo limitar el uso del celular también puede abrir un mercado para empresas que venden bolsas y otros sistemas de resguardo.

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(Foto: Rocco)

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De una inversión de 50,000 pesos a su primer colegio cliente

Rocco MX comenzó con una inversión de 50,000 pesos, destinada principalmente a probar muestras de distintos proveedores y mencionan que actualmente importa las bolsas, aunque sus fundadores plantean buscar fabricación regional si la demanda permite dar ese paso.

La empresa entregó 850 bolsas al Colegio Eton, en la Ciudad de México. Cada una cuesta entre 350 y 399 pesos, dependiendo del volumen del pedido, pero los fundadores no precisaron el monto final de ese contrato.

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La compra incluye dos imanes de liberación por cada 100 bolsas, capacitación para el personal y una plática para las familias, la compañía también cubre fallas de fabricación durante la primera semana de uso, siempre que no correspondan a un mal uso.

Su modelo consiste en una venta única, sin cobros de mantenimiento. Los pedidos posteriores pueden provenir de estudiantes de nuevo ingreso o de la reposición de bolsas dañadas. Según la empresa, en esos casos conserva el precio del ciclo anterior.

La regulación impulsa el interés de otros colegios

“La realidad es que el anuncio del gobierno nos ayudó mucho”, señalan los fundadores en sus respuestas a Expansión. Aseguran que después del anuncio recibieron más acercamientos de colegios interesados en implementar una estrategia para restringir el uso de celulares, aunque no proporcionaron el número de solicitudes ni una comparación con los meses anteriores.

Además de Eton, su único cliente activo reportado, Rocco mantiene conversaciones para implementar el sistema en escuelas de Ciudad de México, Guadalajara, Saltillo y Monterrey. Esas negociaciones todavía no representan ventas concretadas.

La regulación puede ampliar la necesidad de herramientas para aplicar las reglas escolares, pero los colegios conservan distintas alternativas de resguardo y, paara Rocco, el reto comercial será convertir ese interés en contratos y nuevos pedidos.

Rocco ofrece bolsas de neopreno con cierre magnético y una base de liberación instalada en el colegio, el estudiante conserva el teléfono consigo durante la jornada, pero no puede acceder a él hasta que se abre la bolsa.

Además, el mecanismo es físico, no requiere instalar aplicaciones, conectarse a internet ni configurar cada teléfono. Rocco menciona que utiliza un doble seguro para dificultar su apertura por manipulación por lo que, para los colegios, la oferta consiste en contar con un mecanismo que acompañe las reglas del uso del celular.

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