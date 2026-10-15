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Telepeaje: la infraestructura invisible que impulsa la competitividad de México

El sistema representa un ejemplo de cómo la infraestructura física y la infraestructura digital pueden integrarse para generar beneficios concretos para las personas, las empresas y el país.
jue 15 octubre 2026 05:59 AM
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¿Qué es el TAG para telepeaje y cuáles son sus beneficios?
México cuenta con millones de usuarios de telepeaje y cientos de millones de cruces electrónicos cada año, una base sólida para consolidar una red nacional más integrada, eficiente e interoperable. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Hoy la verdadera batalla de la movilidad es por el tiempo. La competitividad de un país depende cada vez más de su capacidad para mover personas, mercancías y datos con la menor fricción posible.

La tecnología para agilizar el tránsito por las autopistas ya existe. Los sistemas de telepeaje han demostrado en distintos países como Estados Unidos, Chile, Portugal o Australia que es posible reducir fricciones, mejorar la experiencia de viaje y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura existente, todo esto gracias a un flujo vehicular más constante en las redes carreteras. El tiempo cuenta para las personas, pero también para las cadenas logísticas, la productividad y el crecimiento económico.

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El costo del tiempo está documentado. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y SinTráfico, la congestión vial en 32 ciudades mexicanas genera pérdidas económicas por más de 94 mil millones de pesos al año y representa cerca de 100 horas adicionales de traslado por persona.

La tecnología nos permite reducir parte de ese costo. La diferencia entre pagar en efectivo y utilizar telepeaje es ilustrativa. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estima que una transacción tradicional puede tomar alrededor de un minuto, mientras que una operación electrónica se realiza en aproximadamente 10 segundos . En otras palabras, el telepeaje reduce en más de 80% el tiempo necesario para cruzar una plaza de cobro.

Pero el verdadero valor del telepeaje no está únicamente en la velocidad. Representa uno de los ejemplos más visibles de cómo la infraestructura física y la infraestructura digital pueden integrarse para generar beneficios concretos para las personas, las empresas y el país. Cada cruce más ágil significa menores tiempos de traslado, mayor certidumbre para las cadenas de suministro y una mejor experiencia para quienes utilizan diariamente las carreteras.

En este contexto, la estrategia impulsada por el gobierno federal para avanzar hacia un modelo de “Cero Efectivo” constituye una señal positiva de modernización. El siguiente gran salto consiste en construir una verdadera red nacional interoperable, en la que las personas usuarias transiten por distintas autopistas utilizando un mismo dispositivo, con estándares homogéneos, procesos integrados y una experiencia consistente, independientemente del operador de la vía. La experiencia internacional demuestra que este tipo de ecosistemas generan importantes ganancias de eficiencia. Por ello, organismos multilaterales como CAF han impulsado protocolos y marcos de referencia para promover la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en América Latina. La interoperabilidad también favorece una movilidad más sostenible. Diversos estudios identifican que la reducción de frenados, detenciones y aceleraciones en las plazas de cobro disminuye el consumo de combustible y las emisiones asociadas al tránsito vehicular.

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Pero para materializar esa visión se requiere algo más que tecnología. Se necesita coordinación entre autoridades, operadores, instituciones financieras y empresas tecnológicas. La interoperabilidad requiere reglas claras, estándares comunes, gobernanza sólida y una visión compartida sobre el futuro de la movilidad. La buena noticia es que México no parte de cero. El país cuenta ya con millones de usuarios de telepeaje y cientos de millones de cruces electrónicos cada año, una base sólida para consolidar una red nacional más integrada, eficiente e interoperable.

En un entorno donde el tiempo es uno de los recursos más valiosos para las personas, las empresas y las economías, aprovechar la tecnología para reducir fricciones en la movilidad deja de ser una opción y se vuelve una necesidad. El telepeaje ya demuestra que puede agilizar los traslados, mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la competitividad y contribuir a una movilidad más sostenible. La oportunidad ahora es dar el siguiente paso para conectar capacidades, homologar estándares y construir una experiencia de viaje más fluida para las personas usuarias. Porque avanzar hacia un sistema de telepeaje interoperable va más allá de la eficiencia del tiempo, se trata de contar con una red carretera preparada para impulsar el desarrollo del país.

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Nota del editor: Rubén López es director General de Aleatica México.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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