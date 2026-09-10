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Tiempo y eficiencia, los nuevos retos de la competitividad urbana

Los directivos de Rappi, Equinix y Aleatica coinciden en el Expansión Summit 2026 en que la competitividad urbana dependerá de conectar mejor la infraestructura física y digital.
jue 10 septiembre 2026 05:27 PM
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Expansion Summit 2026
10 de septiembre de 2026. Expansión Summit 2026. Silvia Ramírez Arenas Directora de Rappi Ads en México Dayana Gaxiola Directora de ventas para Equinix México y directora de canales para Equinix Latinoamérica. Rubén López Barrera CEO Aleatica México Modera: Mónica AlfaraEditora de Broadcasting de Expansión (Las carreteras, centros de datos, energía y plataformas digitales deben funcionar como un sistema para responder a consumidores que demandan servicios cada vez más rápidos.)

El tiempo se convirtió en uno de los recursos más disputados por las empresas y las ciudades, donde el consumidor puede comprar desde un teléfono, recibir productos en minutos y esperar que los servicios funcionen de manera inmediata, la frontera entre el mundo físico y el digital pierde relevancia; sin embargo, el reto está en que ambos funcionen como una sola experiencia.

Ese fue uno de los principales puntos del panel “La batalla por el tiempo, el espacio y la eficiencia”, realizado durante el Expansión Summit 2026, con la participación de representantes de empresas como Rappi Ads en México; Equinix México y Aleatica México. La discusión partió de una pregunta sobre qué hace competitiva a una ciudad. Entre los factores mencionados estuvieron la infraestructura, el talento y los costos, pero también apareció un recurso menos visible y cada vez más relevante para las empresas: el tiempo de las personas.

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Silvia Ramírez, directora de Rappi Ads en México, uno de los principales retos está en dejar de separar la experiencia digital de la presencial. El consumidor utiliza ambas de manera simultánea y espera que funcionen de manera integrada.

“Muchas veces pensamos en la parte offline y la parte online como dos mundos diferentes, cuando en realidad el consumidor es el que vive en un lugar y en el otro”, agrega.

El costo de esa desconexión puede observarse en la movilidad en la principal ciudad del país, pues según el reporte de TomTom Traffic Index 2025, la Ciudad de México registró un nivel de congestión de 75.9% y sus conductores perdieron 184 horas durante las horas pico. El tiempo promedio para recorrer 10 kilómetros fue de 34 minutos con 29 segundos.

En el caso del comercio, Ramírez identificó que una compra presencial puede representar entre cuatro y cinco horas al considerar el traslado, el tráfico, la toma de decisión y la adquisición del producto. La apuesta por entregas rápidas busca intervenir precisamente en ese tiempo que el consumidor destina a actividades cotidianas.

“Lo que el valor que yo estoy generando es en lugar de hacer esas cinco horas en lo que estás haciendo, no probablemente no son solamente los minutos, los minutos es mientras te llega. En la toma de decisión también te lleva unos minutos, yo estoy reduciendo fácilmente el 80% de ese tiempo”, dijo la directiva de Rappi.

La velocidad, sin embargo, no depende solamente de una aplicación o de un algoritmo. Detrás de una compra digital existen carreteras, sistemas logísticos, electricidad, centros de datos y redes de telecomunicaciones que deben operar de forma coordinada.

Durante su participación, Dayana Gaxiola, directora de ventas para Equinix México y directora de canales para Equinix Latinoamérica, señaló que la infraestructura física y la digital deben avanzar de manera conjunta. Para la directiva, construir carreteras o ampliar instalaciones no es suficiente si no existe la conectividad necesaria para integrarlas con los servicios digitales que utilizan empresas y consumidores.

“No sirve de nada tener unas grandes carreteras si no las tenemos bien conectadas junto también de la parte tecnológica”, resaltó.

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La presión sobre la infraestructura digital aumenta conforme las empresas incorporan servicios en la nube, inteligencia artificial y otras herramientas que requieren mayor capacidad de procesamiento.

Gaxiola destacó que en Equinix han identificado a Ciudad de México y Monterrey como dos de los principales puntos de interconexión del país y señala que sus instalaciones en México están cubiertas con energía 100% renovable, por lo que dijo que tienen preparada una nueva capacidad con un nuevo centro de datos XScale en Ciudad de México para el segundo trimestre de 2027, como parte de su expansión global para atender la demanda de inteligencia artificial y servicios en la nube.

Por su parte, Rubén López Barrera, CEO de Aleatica México, la infraestructura requiere una perspectiva diferente, porque las inversiones en movilidad no pueden responder únicamente a las necesidades inmediatas. Carreteras, autopistas y otros activos deben planearse considerando el crecimiento de las ciudades durante décadas.

“Si tú pones al usuario en el centro de tu toma de decisiones, pues siempre vas a pensar en el tiempo, vas a pensar en la eficiencia, vas a pensar en la seguridad”, destacó el directivo de Aleatica.

Uno de los ejemplos abordados durante el panel fue el telepeaje. Para el CEO de Aleatica México, reducir los tiempos de espera en las casetas puede tener efectos que van más allá de la comodidad del usuario, como disminuir emisiones asociadas con vehículos detenidos y aprovechar mejor la infraestructura existente.

Otras de las discusiones en el que se centraron los panelistas fue el tema del consumo energético por el crecimiento de la inteligencia artificial, que está elevando las necesidades de cómputo y, con ellas, la demanda de electricidad de los centros de datos y esto obliga a las empresas y a las autoridades a anticipar necesidades que podrían no ser evidentes cuando se diseña una infraestructura que operará durante décadas.

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Pero anticiparse tampoco significa asumir que los patrones de consumo permanecerán estáticos. La directiva de Rappi explicó que los datos ayudan a identificar tendencias, aunque los usuarios pueden modificar sus hábitos de manera inesperada y obligar a las empresas a adaptar sus sistemas.

“Parte de la magia y de lo complejo es cómo equilibrar un poco entre esa información muy relevante y muy importante que debo usar y me debo anticipar, pero al mismo tiempo cómo voy creando sistemas que sean lo suficientemente flexibles para que yo pueda reaccionar a lo que en el día a día me va diciendo el usuario”, agregó Ramírez.

Los participantes coincidieron en que la innovación suele avanzar más rápido que las reglas, por lo que la coordinación entre empresas, autoridades y usuarios se vuelve necesaria para acompañar nuevos modelos de negocio sin frenar su desarrollo.

Al cierre, cada industria identificó una prioridad distinta: Aleatica puso el foco en la movilidad inteligente y segura; Equinix, en la ingeniería eléctrica y la conectividad, y Rappi, en una infraestructura capaz de resolver problemas cotidianos y anticiparse a nuevos hábitos de consumo. El punto de encuentro fue que la eficiencia urbana ya no puede medirse únicamente por costos o velocidad y que también implica cuánto tiempo puede recuperar una persona cuando la infraestructura física y digital funciona como un mismo sistema.

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Ciudad de México infraestructura inteligente Summit 2026

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