La próxima revolución científica necesita una nueva creatividad humana

El 6 de octubre, OpenAI publicó resultados matemáticos generados por un modelo interno. Su repositorio reúne más de 700 manuscritos organizados en 372 familias de resultados relacionados. La empresa reconoce distintos grados de verificación y posibles errores en trabajos todavía sin formalizar. Son propuestas que requieren evaluación; contarlas no permite saber cuántos descubrimientos quedarán establecidos.

Aquí aparece una distinción profunda: verificar y comprender son logros diferentes. Verificar una demostración permite comprobar si sus pasos sostienen una conclusión bajo determinados supuestos, por otro lado, comprenderla permite reconocer por qué funciona, relacionarla con otras ideas y descubrir nuevas preguntas. Es la diferencia entre seguir correctamente una receta y entender cómo inventar otra.

Una parte del trabajo publicado incluye demostraciones formalizadas en Lean, un lenguaje que permite comprobarlas mediante computadoras. Esto puede fortalecer la verificación. Sin embargo, comprobar una demostración formal tampoco determina, por sí solo, su importancia científica. Mucho menos garantiza que un modelo matemático describa adecuadamente el mundo: eso requiere observaciones y experimentos.

El debate ya llegó a la comunidad científica. El Grupo Asesor sobre Matemáticas e Inteligencia Artificial plantea que los laboratorios deben apoyar la comprensión humana de sus resultados. También pide acceso amplio y equitativo a sus herramientas. Su preocupación toca algo esencial: podemos acumular respuestas mientras la capacidad de comprenderlas queda concentrada en pocas manos.

Por eso necesitamos desarrollar una creatividad humana capaz de trabajar con esta abundancia. En el marco que llamo Sistema 3, la creatividad emerge de integrar intuición y razón bajo metacontrol: la capacidad de observar y dirigir nuestro pensamiento. Intuimos posibilidades, examinamos evidencias y revisamos el rumbo. La inteligencia artificial puede ampliar cada momento de ese proceso.