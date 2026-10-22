La red humana que sostiene la vida cuando el cáncer irrumpe

En nuestro país existen decenas de asociaciones e instituciones de asistencia privada dedicadas a dar la batalla contra el cáncer. No son solo entidades asistenciales, se han convertido en un salvavidas y en un pilar fundamental para miles de familias mexicanas tras un diagnóstico. Para entender el alcance de esta red basta mirar dos modelos emblemáticos de esta lucha en México: Oncoayuda A.C. y Banco de Tapitas A.C.

Oncoayuda, fundada en 2012 por Elizabeth Lavín, sobreviviente de cáncer de mama, se ha erigido como protectora de pacientes jóvenes y adultos diagnosticados con cáncer de mama, próstata y tumores sólidos. Ofrece orientación médica, psicológica, asesorías de nutrición y, de manera especial, un espacio seguro de contención. Además, consciente del fuerte impacto físico y emocional que genera la pérdida de cabello apenas 15 días después de iniciar la quimioterapia, la asociación impulsa la donación de cabello para crear pelucas para los pacientes. Su valor central radica en la defensa de los derechos del paciente, así como en la promoción de diagnósticos oportunos, tratamientos dignos y la construcción de una comunidad de apoyo que hoy reúne a miles de personas en México.

Banco de Tapitas ha impulsado una revolución socioambiental desde 2015. Transforma residuos plásticos (tapitas de polipropileno) en recursos que financian programas completamente gratuitos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años con diagnóstico de cáncer. A través de la economía circular, no solo evita toneladas de contaminación, sino que sostiene proyectos clave como Casa Tapitas, un albergue con hospedaje y alimentación; el Movimiento Rapunzel, con la elaboración artesanal de pelucas oncológicas; e Iluminando Rostros, con su entrega de prótesis oculares para niños con retinoblastoma.

Donar una tapita de plástico o 30 centímetros de cabello no es un acto de caridad pasiva, es un gesto de ciudadanía activa, conciencia ambiental y resiliencia colectiva. Solemos pensar en la donación y el altruismo como una flecha que va en una sola dirección, donde quien tiene recursos o salud le da a quien carece. Pero la evidencia científica y la experiencia comunitaria demuestran lo contrario. Cuando una persona junta tapitas en su oficina, cuando alguien decide cortar su cabello para entregarlo a una causa, un paciente en remisión guía a un recién diagnosticado o un cuidador se suma a un grupo de mentoría, ocurre un fenómeno transformador a múltiples niveles, sobre todo a nivel personal y psicológico.

