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La red humana que sostiene la vida cuando el cáncer irrumpe

Asociaciones como Oncoayuda y Banco de Tapitas ofrecen apoyo emocional, orientación y recursos a pacientes con cáncer, mientras convierten la solidaridad ciudadana en una red de acompañamiento.
jue 22 octubre 2026 06:02 AM
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Todas las pacientes son candidatas a la reconstrucción de mama si el cáncer es controlado.
La verdadera fuerza de un país se mide no solo por sus intenciones, sino por la capacidad de su gente para tejer redes que cuidan, acompañan y sanan. (Theo Wargo/Getty Images)

En un país donde el sistema de salud pública enfrenta retos estructurales, como saturación de servicios y procesos complejos de acceso, las organizaciones de la sociedad civil y las redes de apoyo comunitario no solo financian medicamentos para padecimientos tan críticos como el cáncer; también reconstruyen el tejido social, y demuestran con evidencia cotidiana que la solidaridad organizada es una forma de liderazgo colectivo capaz de sostener a las personas en su momento de mayor vulnerabilidad.

Un diagnóstico de cáncer nunca llega solo, entra por la puerta acompañado de un terremoto económico, un laberinto burocrático y una sacudida emocional que desestabiliza a familias enteras. La incertidumbre se convierte en preguntas urgentes: ¿cómo pagaremos el tratamiento?, ¿quién nos orienta en el sistema?, ¿cómo sostendremos la vida cotidiana mientras nos enfrentamos a efectos secundarios? En esa fragilidad algo extraordinario ocurre: emergen redes humanas que actúan con rapidez, empatía y determinación. La sociedad civil se vuelve indispensable porque teje una arquitectura de apoyo que los pacientes requieren y valoran en estos momentos críticos.

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En nuestro país existen decenas de asociaciones e instituciones de asistencia privada dedicadas a dar la batalla contra el cáncer. No son solo entidades asistenciales, se han convertido en un salvavidas y en un pilar fundamental para miles de familias mexicanas tras un diagnóstico. Para entender el alcance de esta red basta mirar dos modelos emblemáticos de esta lucha en México: Oncoayuda A.C. y Banco de Tapitas A.C.

Oncoayuda, fundada en 2012 por Elizabeth Lavín, sobreviviente de cáncer de mama, se ha erigido como protectora de pacientes jóvenes y adultos diagnosticados con cáncer de mama, próstata y tumores sólidos. Ofrece orientación médica, psicológica, asesorías de nutrición y, de manera especial, un espacio seguro de contención. Además, consciente del fuerte impacto físico y emocional que genera la pérdida de cabello apenas 15 días después de iniciar la quimioterapia, la asociación impulsa la donación de cabello para crear pelucas para los pacientes. Su valor central radica en la defensa de los derechos del paciente, así como en la promoción de diagnósticos oportunos, tratamientos dignos y la construcción de una comunidad de apoyo que hoy reúne a miles de personas en México.

Banco de Tapitas ha impulsado una revolución socioambiental desde 2015. Transforma residuos plásticos (tapitas de polipropileno) en recursos que financian programas completamente gratuitos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años con diagnóstico de cáncer. A través de la economía circular, no solo evita toneladas de contaminación, sino que sostiene proyectos clave como Casa Tapitas, un albergue con hospedaje y alimentación; el Movimiento Rapunzel, con la elaboración artesanal de pelucas oncológicas; e Iluminando Rostros, con su entrega de prótesis oculares para niños con retinoblastoma.

Donar una tapita de plástico o 30 centímetros de cabello no es un acto de caridad pasiva, es un gesto de ciudadanía activa, conciencia ambiental y resiliencia colectiva. Solemos pensar en la donación y el altruismo como una flecha que va en una sola dirección, donde quien tiene recursos o salud le da a quien carece. Pero la evidencia científica y la experiencia comunitaria demuestran lo contrario. Cuando una persona junta tapitas en su oficina, cuando alguien decide cortar su cabello para entregarlo a una causa, un paciente en remisión guía a un recién diagnosticado o un cuidador se suma a un grupo de mentoría, ocurre un fenómeno transformador a múltiples niveles, sobre todo a nivel personal y psicológico.

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En el plano individual, la acción altruista genera picos de recompensa cerebral: se liberan dopamina y oxitocina, se reduce la sensación de aislamiento y se experimenta el llamado Helper’s high” . Para quienes han sobrevivido a la enfermedad o han cuidado a un ser querido, ayudar a otros a cruzar la misma tormenta que ellos ya vivieron permite procesar el trauma y resignificar la vivencia dolorosa en un propósito de vida. A nivel comunitario, estas campañas unifican a escuelas, pequeños comercios, empresas y vecinos en torno a un esfuerzo compartido. Así, el cáncer deja de ser un estigma tabú que se sufre en silencio y se convierte en una causa común que genera empatía, trabajo en equipo y cultura de prevención.

El cáncer nos recuerda nuestra vulnerabilidad compartida. La respuesta ciudadana nos devuelve la certeza de que nadie debería cruzar este camino en soledad. Sostener a quienes sostienen la vida no es solo un acto de generosidad: es el deber ético y de liderazgo más urgente de nuestra sociedad. Sumarnos con una tapita, un corte de cabello, con voz o con presencia es indispensable. Porque la verdadera fuerza de un país se mide no solo por sus intenciones, sino por la capacidad de su gente para tejer redes que cuidan, acompañan y sanan.

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Nota del editor: El Dr. Hugo Eustaquio Barreto es gerente Médico de Oncología en Merck México.

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