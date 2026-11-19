¿Por qué? El propio estudio señala que las mujeres lideran los negocios más pequeños y con menos personal remunerado, algo que puede relacionarse con las responsabilidades de cuidados, que las empujan al autoempleo. De acuerdo con el IMCO, apenas 25% del personal de sus negocios recibe un sueldo fijo, frente a 43% en los dirigidos por hombres, y contratan en promedio a 1.9 personas frente a 2.7. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024 del INEGI ayuda a entender esta desigualdad: las mujeres dedican 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, frente a 18.2 de los hombres. Son 21.5 horas adicionales que también condicionan sus oportunidades económicas. Oaxaca y Guerrero, donde la informalidad obliga a inventarse un ingreso, son los únicos estados en los que lideran la mayoría de las MiPymes. Liderar, a veces, es la única manera de sostener la vida.

El desafío no se limita a nuestras fronteras. El informe Women in the Workplace 2025, de McKinsey y Lean In, advierte que el compromiso empresarial con el desarrollo profesional femenino sigue retrocediendo y documenta, por primera vez, una brecha en las aspiraciones de ascenso: 80% de las mujeres quiere ser promovida, frente a 86% de los hombres. Lo revelador es que esa diferencia desaparece cuando ambos reciben el mismo acompañamiento y respaldo profesional. No es falta de ambición, sino de oportunidades y de condiciones estructurales que habiliten a las mujeres a competir.



La desigualdad no solo opera en el acceso al capital o a los puestos directivos, también en las expectativas sociales sobre quién debe cuidar, quién puede disponer de su tiempo y a quién se le reconoce autoridad. Las mujeres enfrentan mayores exigencias para demostrar capacidad y, al mismo tiempo, menos condiciones para desarrollar su potencial. ¿Quién querría subir a un lugar donde cada peldaño cobra una factura extra?



Por eso la visibilidad engaña. Ver a una mujer entre muchos hombres puede dar la falsa sensación de que hay muchas. Lo mismo ocurre con los negocios de barrio: son numerosos, pero no siempre tienen capital, redes ni tiempo para crecer. La autonomía económica no se alcanza únicamente por generar ingresos; requiere poder decidir sobre ellos, construir patrimonio y disponer de oportunidades para transformar una iniciativa productiva en un proyecto sostenible. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir la capacidad femenina para resolverlo todo con igualdad de oportunidades.



El estudio que acaba de presentar el IMCO plantea una idea clave: impulsar a lasempresas lideradas por mujeres permite aprovechar mejor el talento, generar empleos remunerados y fortalecer la competitividad del país. Esa es también la convicción que orienta las políticas públicas de autonomía económica de las mujeres como la que existe en el Gobierno de la Ciudad de México. Trabajamos para transformar las estructuras que impiden a las mujeres ser no solo jefas de su empresa, sino de su vida. Esos liderazgos van en grande.



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Nota del editor: María Elena Esparza Guevara es autora del libro "Feminicidio Emocional. El drama de las mujeres muertas en vida" y fundadora de Ola Violeta AC.

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