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Finanzas Personales

Gobierno de CDMX dará créditos para Pymes de hasta 100,000 pesos sin intereses; estos son los requisitos

El Gobierno capitalino busca impulsar a pequeños negocios con préstamos que pueden llegar a los 100 mil pesos.
dom 08 noviembre 2026 12:34 PM
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Billetes de 500 pesos y una cartera
Si tienes un negocio en la CDMX, puedes acceder a financiamiento de hasta 100 mil pesos para impulsar tus ganancias. (Andrzej Rostek/Getty Images)

Si tienes un pequeño negocio o quieres que crezca tu emprendimiento, el Gobierno de la Ciudad de México anunció créditos de hasta 100 mil pesos sin intereses a través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso).

El programa se llama Xitopehua y está dirigido a personas con negocios y proyectos productivos en la capital del país.

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¿Cuánto dinero puedes solicitar con el programa Xitopehua?

De acuerdo con la información publicada por Fondeso, los créditos Xitopehua van desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos. El monto autorizado dependerá de la evaluación del proyecto y de los criterios de selección del organismo.

El programa contempla estos tres financiamientos:

  • De 10 mil a 30 mil pesos.
  • De 30 mil 001 a 70 mil pesos.
  • De 70 mil 001 a 100 mil pesos.

En cuanto a los plazos de devolución, se establecen periodos de 12 meses para los créditos de hasta 30 mil pesos, 24 meses para los financiamientos de hasta 70 mil pesos y 36 meses para los que llegan a 100 mil pesos.

El pasado 5 de noviembre, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que los créditos pasarán a una tasa de 0%.

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¿Quiénes pueden solicitar un crédito de hasta 100 mil pesos?

Xitopehua está dirigido a personas físicas y morales que cuenten con negocios o proyectos productivos en la Ciudad de México.

Entre los sectores a los que está orientado el financiamiento se encuentran mujeres, jóvenes mayores de edad y personas adultas mayores que residan en la capital, así como empresas con domicilio fiscal en la ciudad.

Los recursos pueden destinarse a diferentes necesidades del negocio, entre ellas:

Compra de materias primas y mercancías.

Adquisición o renta de herramientas, maquinaria y equipo.

Pago de salarios y gastos de operación.

Remodelaciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento del negocio.

Certificaciones y desarrollo de prototipos.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito Xitopehua?

Las personas interesadas deben integrar un expediente con documentos en original y copia para su cotejo en los módulos de atención u oficinas centrales de FONDESO.

Entre los requisitos generales se encuentran:

  • Identificación oficial vigente con fotografía.

  • CURP certificada, para personas de nacionalidad mexicana.
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  • Comprobante de domicilio vigente en la Ciudad de México, cuando la dirección completa no aparezca en la identificación.
  • Solicitud de crédito.
  • Proyecto de negocio.
  • Aviso de privacidad, mediante los formatos proporcionados por FONDESO.

En el caso de las personas físicas, también se solicita un comprobante de domicilio del negocio en la Ciudad de México, con antigüedad no mayor a tres meses, así como la Constancia de Situación Fiscal expedida durante los últimos seis meses.

Las personas morales deben presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), acta constitutiva o registro de la sociedad, y poder notarial de quien ejerza la representación legal. También deberán proporcionar los datos de identificación y contacto de su representante.

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Si el financiamiento es aprobado, se solicitará el último estado de cuenta bancario para verificar la CLABE interbancaria y realizar el depósito del recurso.

Un requisito adicional es contar con un aval, quien deberá presentar identificación oficial vigente. Tanto la persona solicitante como el aval deberán firmar el pagaré correspondiente al crédito.

¿Dónde solicitar el crédito de FONDESO?

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deben acudir a un módulo de atención o a las oficinas centrales de Fondeso, donde podrán recibir orientación y los formatos necesarios para integrar su expediente.

La sede central se encuentra en Avenida Insurgentes Sur 1958, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

También puedes comunicarte a los teléfonos 55 9180 0780, 55 9180 0788, 55 9180 0790 y 55 9180 0791, o escribir al correo electrónico fondeso@cdmx.gob.mx.

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El horario de atención publicado es de lunes a jueves de 10:00 a 15:00 horas y viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Tags

Ciudad de México finanzas microcréditos pymes emprendedores

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