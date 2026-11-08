Gobierno de CDMX dará créditos para Pymes de hasta 100,000 pesos sin intereses; estos son los requisitos

¿Cuánto dinero puedes solicitar con el programa Xitopehua?

De acuerdo con la información publicada por Fondeso, los créditos Xitopehua van desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos. El monto autorizado dependerá de la evaluación del proyecto y de los criterios de selección del organismo.

El programa contempla estos tres financiamientos:

De 10 mil a 30 mil pesos.

De 30 mil 001 a 70 mil pesos.

De 70 mil 001 a 100 mil pesos.

En cuanto a los plazos de devolución, se establecen periodos de 12 meses para los créditos de hasta 30 mil pesos, 24 meses para los financiamientos de hasta 70 mil pesos y 36 meses para los que llegan a 100 mil pesos.

El pasado 5 de noviembre, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que los créditos pasarán a una tasa de 0%.





¿Quiénes pueden solicitar un crédito de hasta 100 mil pesos?

Xitopehua está dirigido a personas físicas y morales que cuenten con negocios o proyectos productivos en la Ciudad de México.

Entre los sectores a los que está orientado el financiamiento se encuentran mujeres, jóvenes mayores de edad y personas adultas mayores que residan en la capital, así como empresas con domicilio fiscal en la ciudad.

Los recursos pueden destinarse a diferentes necesidades del negocio, entre ellas:

Compra de materias primas y mercancías.

Adquisición o renta de herramientas, maquinaria y equipo.

Pago de salarios y gastos de operación.

Remodelaciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento del negocio.

Certificaciones y desarrollo de prototipos.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito Xitopehua?

Las personas interesadas deben integrar un expediente con documentos en original y copia para su cotejo en los módulos de atención u oficinas centrales de FONDESO.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía.