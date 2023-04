Podcast | AMLO busca fusionar 18 instituciones públicas con otras de gobierno

Así gasta su tiempo la humanidad frente a las pantallas

Las pantallas están presentes casi en cualquier lugar al que vayamos o donde se desarrolle nuestra vida diaria, desde supermercados, centros de trabajo, bares, restaurantes y por supuesto, la mayoría de nosotros carga con una en el bolsillo día a día. Estando en tantos lugares, la duda es cuánto tiempo pasamos usando una pantalla.

La respuesta fue revelada en The Average Social Media Screen Times Around The World 2023. De acuerdo con este estudio, el tiempo promedio de pantalla en el mundo es de 2 horas con 31 minutos al día.

Alerta en Querétaro por venta de un coyote en Facebook

En Querétaro se ofertaba un coyote vivo a través de un grupo de Facebook.

La publicación causó la preocupación de algunos usuarios, quienes señalaban que el animal estaba lastimado y pidieron la intervención de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente. Sin embargo, hasta el momento el organismo no se ha pronunciado al respecto.