Las personas de menores ingresos reducen su gasto en educación

Los hogares más pobres tienen más dinero, pero invierten menos en educarse. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 07 agosto 2025 07:31 AM
Los ingresos de los mexicanos más pobres aumentaron, pero la educación no está en sus prioridades. Foto: Especial

Este jueves, Gonzalo Soto y Lidia Arista comentan que las familias de menores ingresos recortaron su gasto en artículos y servicios educativos, a pesar de que su ingreso aumentó, además de la diferencia que hay en el gasto en educación de los hogares con más y menos recursos.

También te cuentan todo lo que debes saber sobre estos temas:

- Colectivos piden perfil técnico y sin cuotas para atender crisis de desapariciones

- México se convierte en el principal mercado de Cox Energy

- México vivirá un desplome de sus ingresos petroleros en 2026

- Las Grandes Ligas de beisbol tendrán la primera árbitra de su historia

