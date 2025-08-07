Este jueves, Gonzalo Soto y Lidia Arista comentan que las familias de menores ingresos recortaron su gasto en artículos y servicios educativos, a pesar de que su ingreso aumentó, además de la diferencia que hay en el gasto en educación de los hogares con más y menos recursos.
Las personas de menores ingresos reducen su gasto en educación
Los hogares más pobres tienen más dinero, pero invierten menos en educarse. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 07 agosto 2025 07:31 AM
