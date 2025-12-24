Nasry Asfura, el elegido de Trump, es declarado ganador en las elecciones de Honduras

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El empresario de la construcción, quien asumirá el 27 de enero, conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica, donde sin embargo la izquierda gobierna Brasil y México, sus dos principales economías.

"Estados Unidos felicita al presidente electo (...) y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a uno de los países más pobres de Latinoamérica si no votaban por su candidato.

Y redobló la apuesta al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), del Partido Nacional de Asfura, cuando purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína a ese país.

Trump considera que Hernández fue víctima de una injusticia del presidente demócrata Joe Biden. En medio de las dilaciones para proclamar al ganador, el republicano también revocó la visa a un magistrado electoral.