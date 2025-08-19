Este martes, Gonzalo Soto y Fernanda Hernández comentan que Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable en Estados Unidos de varios delitos, como asesinato y tráfico de armas y drogas.
"El Mayo" Zambada se declarará culpable en Estados Unidos
Zambada llegó a un acuerdo con los fiscales, con el que evitará ir a juicio. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 19 agosto 2025 06:55 AM
También comparten información sobre otros temas:
- México puede bajar el costo del internet móvil si sigue el ejemplo de Brasil
- Reforma electoral de Sheinbaum pone en riesgo alianza con PVEM y PT para 2027
- Trump quiere un 10% de Intel para ganar la guerra de chips contra China
- CDMX destinará más de 2,000 mdp para reencarpetar avenidas y reparar baches
