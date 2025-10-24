Novela negra y misterio: ¿La viste o lo leíste? Historias visuales que salieron de la página

Seguimos con un nuevo listado que pondrá a prueba tu lado más detective: las recomendaciones de “Novela negra y misterio” que nuestra comunidad ha compartido están llenas de giros, secretos y crímenes imposibles de olvidar. Todas las adaptaciones de estas obras literarias puedes encontrarlas ahora mismo en plataformas como Netflix, HBO Max, Prime Video y más. ¿Cuál ya viste y cuál te falta por leer?

Novela negra y misterio

1. Departamento Q, Jussi Adler-Olsen: La historia sigue a Carl Morck, un detective marcado por el fracaso que, junto a su compañero Assad, se encarga de resolver casos antiguos que nadie más quiere tocar. En medio de asesinatos, corrupción y redención, esta serie danesa logra combinar el drama policial con una crítica social profunda. Gracias a Laura, ahora sabemos que fue recientemente adaptada a una serie que no te puedes perder en Netflix.

2. La chica del dragón tatuado, Stieg Larsson: Sugerida por jmrivera-mx, esta novela nos presenta a Lisbeth Salander, una hacker brillante y antisocial, y a Mikael Blomkvist, un periodista decidido a resolver un misterio familiar lleno de secretos, violencia y poder. No te pierdas en HBO Max la versión cinematográfica de 2011, dirigida por David Fincher y protagonizada por Rooney Mara y Daniel Craig, destacada por su atmósfera sombría y su tensión inquebrantable.

3. Perdida, Gillian Flynn: Otra exitosa adaptación dirigida por David Fincher, protagonizada por Rosamund Pike y Ben Affleck, que se convirtió en un referente del thriller contemporáneo. Puedes verla en Disney+. Nuestra editora de la revista Expansión, Puri Lucena, editora de la revista Expansión, nos recomendó esta historia que se adentra en la mente del matrimonio fracturado de Nick, donde la desaparición Amy, su esposa “perfecta”, revela verdades inquietantes.

4. No hables con extraños, Harlan Coben: Adam Price lleva una vida aparentemente perfecta hasta que un desconocido le revela un secreto devastador sobre su esposa. Lo que empieza como una conversación trivial se convierte en una pesadilla de mentiras y conspiraciones. Esta recomendación de Janettha fue llevada a la pantalla por Netflix en 2020 como una miniserie británica llena de tensión y giros inesperados.

5. El Secreto de sus ojos, Eduardo Sacheri: Una mezcla magistral de thriller, drama y romance, centrada en un investigador judicial que reabre un caso sin resolver mientras revive un amor imposible. Adaptada en 2009 por Juan José Campanella, la película argentina —ganadora del Óscar a Mejor Película Extranjera— combina emoción, justicia y memoria histórica. Una gran sugerencia de Jesús Martínez, que puedes ver en Netflix.

6. Dos Crímenes, Jorge Ibargüengoitia: Esta comedia negra ambientada en México narra la historia de un hombre acusado injustamente de asesinato que, al refugiarse en el campo, termina enredado en una maraña de intereses familiares y absurdos. Recomendado por launeg721108, su adaptación de 1994, disponible en MUBI, mantiene el ingenio y la ironía que caracterizan la obra del autor guanajuatense.

7. Sharp Objects, Gillian Flynn: La propuesta de Mauricio Torres nos sumerge en un thriller psicológico sobre una periodista que regresa a su pueblo natal para cubrir una serie de asesinatos, mientras enfrenta traumas de su propia infancia. En 2018, HBO Max estrenó una adaptación protagonizada por Amy Adams, que retrata magistralmente la decadencia emocional y el oscuro ambiente del sur estadounidense.