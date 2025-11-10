Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

El gobierno de Sheinbaum invierte 57,000 mdp en el Plan Michoacán

La reapertura de las actividades gubernamentales en EU tras un acuerdo entre republicanos y demócratas; la inversión para combatir la inseguridad en Michoacán, entre los temas del Expansión Dayli.
lun 10 noviembre 2025 07:49 AM
expansion-dayli-10-noviembre
Los temas de seguridad en Michoacán, la recaudación del SAT y el uso de la IA, además del acuerdo entre legisladores de EU para la reapertura del Gobierno, en el arranque del Dayli de este 10 de noviembre. (Fotoarte: Expansión )

Para arrancar la semana, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y la editora de Política, Mariel Ibarra, platican sobre el Plan Michoacán, además de las elecciones intermedias en 2027, la reapertura del gobierno en EU.

Publicidad

Además, otros temas del Podcast son los siguientes:

-El SAT recauda cada vez más con menos recursos y empleados.

-Restricciones de regulación impiden a México aprovechar más etanol en gasolinas

Y por supuesto, la sección de "No todo está perdido".

Publicidad

Tags

Podcast Seguridad

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad