Para arrancar la semana, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y la editora de Política, Mariel Ibarra, platican sobre el Plan Michoacán, además de las elecciones intermedias en 2027, la reapertura del gobierno en EU.
El gobierno de Sheinbaum invierte 57,000 mdp en el Plan Michoacán
La reapertura de las actividades gubernamentales en EU tras un acuerdo entre republicanos y demócratas; la inversión para combatir la inseguridad en Michoacán, entre los temas del Expansión Dayli.
lun 10 noviembre 2025 07:49 AM
Además, otros temas del Podcast son los siguientes:
-El SAT recauda cada vez más con menos recursos y empleados.
-Restricciones de regulación impiden a México aprovechar más etanol en gasolinas
Y por supuesto, la sección de "No todo está perdido".
