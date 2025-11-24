Este 24 de noviembre, Alberto Verdusco, jefe de información de Expansión y Luz Elena Marcos, reportera de Economía, platican sobre los retos que tiene la generación Z al ser protagonistas de las marchas que recientemente se realizaron y que se prevé continúen en medio de acusaciones de tintes políticos.
La generación Z tiene el reto de demarcarse de partidos políticos
Las marchas que protagoniza la generación Z tiene diversas aristas, como desmarcarse de tintes políticos, entre otros. El sector aéreo, debería llegar al T-MEC, entre los temas de este Expansión Daily.
lun 24 noviembre 2025 07:33 AM
Publicidad
Además, en el arranque de semana, también se desmenuzan los siguientes temas:
- Sector aéreo, el invitado que debería llegar al T-MEC
-El Banco de México busca cambios para calcular el CAT de préstamos y tarjetas
-Netfiix y Vix apuestan por mirocontenidos para atraer a la generación Z
Publicidad
Newsletter
Publicidad