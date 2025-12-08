Publicidad

Sheinbaum muestra "músculo" en el Zócalo, defiende logros de la 4T y lanza advertencia

En este arranque de semana, en el Expansión Daily se conversa sobre el mensaje que lanzó la presidenta de México, Claudia Sheinbuam, desde el Zócalo.
lun 08 diciembre 2025 07:36 AM
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la llegada de la Cuarta Transformación con un mensaje ante miles de asistentes en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Facebook Gobierno de México)

Este lunes 8 de diciembre, Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión y Diana Zavala, editora de Obras, conversan sobre lo que pasó el fin de semana en el Zócalo de la CDMX, con el mensaje que lanzó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ante miles de asistentes, celebró la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal.

Además, también conversan sobre los siguientes temas:

- Los estados buscan su independencia y la tenencia es clave para lograrla.

-Por primera vez, este 2025 la vivienda usada se encareció más rápido que la nueva.

-El Mundial de futbol, un negocio cada vez más caro para las streaming.

