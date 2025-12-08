Este lunes 8 de diciembre, Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión y Diana Zavala, editora de Obras, conversan sobre lo que pasó el fin de semana en el Zócalo de la CDMX, con el mensaje que lanzó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ante miles de asistentes, celebró la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal.
Sheinbaum muestra "músculo" en el Zócalo, defiende logros de la 4T y lanza advertencia
lun 08 diciembre 2025 07:36 AM
Además, también conversan sobre los siguientes temas:
- Los estados buscan su independencia y la tenencia es clave para lograrla.
-Por primera vez, este 2025 la vivienda usada se encareció más rápido que la nueva.
-El Mundial de futbol, un negocio cada vez más caro para las streaming.
