El Mundial 2026 pondrá a prueba hasta dónde aguanta el bolsillo de las plataformas de streaming

TelevisaUnivision, por ejemplo, será la única streaming en México que contará con la exclusividad de los 104 partidos del torneo, el cual será el más largo de toda su historia debido a la incorporación de 16 selecciones para ser un total de 48. El monto de inversión que implicará esta jugada aún no es pública.

Los derechos de transmisión para los Mundiales de Futbol cada vez serán más costosos debido a su fragmentación. Por una parte se busca que se transmitan en televisión abierta para continuar su democratización, pero también la industria del streaming busca tener esa exclusividad con el propósito de fidelizar a sus audiencias.

El 30% de los suscriptores de streaming en México paga por servicios on demand deportivos, lo que posiciona al país como uno de los mercados más ávidos de la región para este tipo de productos. Según la consultora Bango Latam Consumer. Además, la firma Research and Markets proyecta que el mercado global del streaming deportivo alcance un valor de 87,000 millones de dólares hacia 2028.

Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales, e investigadora de la Universidad La Salle, ha explicado anteriormente que la programación deportiva será cada vez más estratégica para atraer la atención de los usuarios.

Sin embargo, advierte que garantizar la exclusividad de una liga o una Copa será cada vez más complejo debido a que los derechos de transmisión están fragmentados y muchos equipos prefieren vender sus partidos a distintas ventanas en lugar de concentrarlos en una sola plataforma.

La transmisión de un partido deportivo depende completamente de los equipos de futbol, pues son los dueños de esos derechos y quienes firman los contratos con televisoras y con las empresas de streaming. Este tipo de convenidos pueden durar un año o incluso seis meses.

Las streaming suben la apuesta por los derechos transmisión

Solo en 2025, las plataformas de streaming destinaron 12,500 millones de dólares a la adquisición de derechos deportivos a nivel global. La inversión representa un aumento del 20% frente al año anterior y muy por encima del crecimiento del 8% registrado en 2021, evidenciando cómo el gasto en este tipo de contenidos se triplicó en los últimos tres años, según datos de Ampere Analysis, firma de análisis de mercado e investigación con sede en Londres.

Este año, las compañías que destinaron más presupuesto al contenido deportivo fueron DAZN con 33%, seguido de Amazon con un gasto del 23%, Youtube con el 16%, Netflix con el 5% y otras empresas con el 22%, que podrían ser HBO Max, ViX y Tubi.

El incremento de capital de 2025 se debió a la Copa Mundial de Clubes que acaparó la atención de 2.7 millones de espectadores, cuyos partidos en su mayoría fueron disfrutaron a través de DAZN, al ser una plataforma de video gratuito y auspiciada por publicidad, según información de la FIFA.

El principal motor de las plataformas para adquirir y retener suscriptores, es el deporte. De acuerdo con los datos de SVoD Economics de Ampere confirman esta premisa. Por ejemplo, Netflix sumó alrededor de 1.5 millones de usuarios en Estados Unidos tras el combate entre Jake Paul y Mike Tyson, y el 80% permaneció activo un mes después.

También registró cerca de 700,000 suscriptores gracias a los partidos del día de Navidad de la NFL.

Paramount+ añadió 2.4 millones de usuarios durante su cobertura del Super Bowl ese mismo año.

“Estas cifras evidencian que, en un mercado cada vez más competitivo, el deporte en directo se mantiene como uno de los pocos contenidos capaces de generar picos inmediatos de crecimiento y sostener el interés de las audiencias”, advierte la consultora.