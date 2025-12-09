Este martes, Mónica Alfaro y Eréndira Reyes te cuentan sobre los ajustes a las tablas con las que se calcula el ISR de personas físicas, ya que esto hará que quienes perciban el mismo sueldo que este año paguen menos impuesto sobre la renta.
Los empleados que pagarán menos ISR en 2026
El Expansión Daily de este martes se analiza el tema de inseguridad en Michoacán, qué significa el regreso de seis slots en el AICM a EU y el amago de Trump de imponer aranceles a México por Tratado de Aguas.
mar 09 diciembre 2025 07:26 AM
También explican otros temas:
- Cochebomba, narcobloqueos y homicidios: inseguridad persiste a un mes del Plan Michoacán
- El gobierno de México alista devolución de seis slots del AICM a aerolíneas estadounidenses
- Trump amenaza a México con 5% de aranceles si no se cumple Tratado de Aguas
- La compra de Netflix reescribirá el negocio publicitario y lo hará más ‘techie’
