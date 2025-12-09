Los empleados que pagarán menos ISR en 2026

También explican otros temas:

- Cochebomba, narcobloqueos y homicidios: inseguridad persiste a un mes del Plan Michoacán

- El gobierno de México alista devolución de seis slots del AICM a aerolíneas estadounidenses

- Trump amenaza a México con 5% de aranceles si no se cumple Tratado de Aguas

- La compra de Netflix reescribirá el negocio publicitario y lo hará más ‘techie’

