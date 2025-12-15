El jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y la coeditora de Expansión Política, Ariadna Ortega, analizan en este episodio del Daily cómo a pesar de que hay más aplicaciones para el uso del dinero, el uso del efectivo sigue siendo el rey de las transacciones en México.
Más apps, más cuentas...pero el efectivo sigue siendo el rey en México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, influye en la caída en la producción de automóviles; cómo está la situación de la tortuga marina en el país; entre los temas del Expansión Daily.
lun 15 diciembre 2025 07:39 AM
Además, los editores conversan sobre otros temas que ocurren en el país, que son
los siguientes:
- El ‘factor Trump’ detona la segunda caída de la producción de autopartes en México en tres décadas.
-Saqueo de huevos y tráfico ilegal ponen en riesgo a tortugas marinas en México.
-México enfrenta un déficit de 25,000 expertos en ciberseguridad.
