La brecha entre la oferta y la demanda llegó a 4.8 millones de vacantes en el mundo, 328,397 de ellas se concentran en Latinoamérica y al menos 25,000 en México, que requieren expertos para cubrir necesidades urgentes.

Para Armando Tirado, líder técnico de ciberseguridad en A3Sec, la situación ya tiene consecuencias tangibles. “La ciberdelincuencia opera con mayor profesionalización y usa inteligencia artificial en ataques cada vez más automatizados. Las empresas no pueden competir sin equipos completos y actualizados”, afirma.

El dato coincide con el reporte de ISC2, que señala que 90% de las organizaciones reconoce carencias importantes en las habilidades de sus equipos de seguridad.

Aunque la demanda crece, el ecosistema laboral se vuelve más restrictivo. Tirado describe procesos de selección que frustran el interés de los candidatos, con vacantes que piden experiencia en “cinco a ocho tecnologías distintas, además de certificaciones múltiples”, lo que desemboca en el abandono de algunos candidatos.

El informe Brecha de habilidades en ciberseguridad 2025 de Fortinet lo refuerza: 63% de las empresas en Latinoamérica batalla para encontrar perfiles con experiencia sólida en ingeniería de redes y seguridad, y 92% prefiere candidatos con certificaciones.

Tirado subraya que la escasez también crece porque muchas compañías rechazan invertir en formación interna.

“Las empresas reaccionan cuando ya sufrieron un incidente. Solo después de perder dinero, clientes o reputación aceptan que debieron invertir desde antes”, explica.

PwC México encontró que aunque el 86% de las empresas mexicanas planea aumentar su inversión en ciberseguridad para 2026, ese gasto no necesariamente se traduce en formación técnica directa del personal. El mismo estudio indica que muchas organizaciones priorizan tecnologías y medidas preventivas, pero también enfrentan falta de experiencia interna para implementar esas soluciones, lo que revela una brecha en capacidades humanas.