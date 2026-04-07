Corte avala bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial

Además, comentan estos temas relevantes:

- La autonomía del INE en riesgo con tres nuevos consejeros 'palomeados' por Morena

- Inegi: Inversión y consumo en México arrancan 2026 en terreno negativo

- Trump amenaza con "eliminar" a Irán en una sola noche si no reabre el estrecho de Ormuz

- Trimestre histórico para las ventas de autos en México: mercado chino lidera avance

