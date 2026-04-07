Este martes, Mónica Alfaro y Dulce Soto explican que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin requerir una orden judicial previa, aunque debe haber indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Corte avala bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial
Se dejó sin efecto el criterio de la Corte anterior, en el que se impedía el bloqueo de cuentas sin orden judicial. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 07 abril 2026 07:04 AM
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