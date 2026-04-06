En el arranque de semana, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y la coeditora de Política, Ariadna Ortega, conversan sobre los estímulos a los combustibles que implementa el gobierno Federal, en el ámbito internacional, el presidente de EU, Donal Trump afirma que se puede alcanzar un acuerdo con Irán, además, ¿qué dice el SAT sobre los fraudes fiscales en línea?
Los estímulos al diésel y gasolinas cuestan 15,800 mdp a Hacienda
En el episodio de este lunes 6 de abril, los editores de Expansión conversan sobre el estímulo del gobierno Federal a los combustibles.
lun 06 abril 2026 07:33 AM
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Estos son los temas de conversación de este lunes 6 de abril:
- Los estímulos al diésel y gasolinas cuestan 15,800 millones de pesos a Hacienda
- Trump dice que hay "buena posibilidad" de alcanzar un acuerdo con Irán el lunes
- El SAT pide usar canales oficiales para evitar fraudes fiscales digitales
- Los astronautas de Artemis observan el "Gran Cañón" de la Luna antes del sobrevolar el satélite
- La pobreza del tiempo, reportaje que se publica este abril en la Revista de Expansión.
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