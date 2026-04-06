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Expansión Daily

Los estímulos al diésel y gasolinas cuestan 15,800 mdp a Hacienda

En el episodio de este lunes 6 de abril, los editores de Expansión conversan sobre el estímulo del gobierno Federal a los combustibles.
lun 06 abril 2026 07:33 AM
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Los estímulos a los combustibles, entre ellos, el diésel, provoca una reducción en la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

En el arranque de semana, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y la coeditora de Política, Ariadna Ortega, conversan sobre los estímulos a los combustibles que implementa el gobierno Federal, en el ámbito internacional, el presidente de EU, Donal Trump afirma que se puede alcanzar un acuerdo con Irán, además, ¿qué dice el SAT sobre los fraudes fiscales en línea?

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Escucha de lunes a viernes a partir de las 06:00 horas en los distintos canales oficiales de Grupo Expansión, el Podcast con los editores que analizan los temas de tendencia y que marcan la agenda de la información.

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Precios de las gasolinas Pemex

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