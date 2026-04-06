Los estímulos al diésel y gasolinas cuestan 15,800 mdp a Hacienda

En el arranque de semana, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y la coeditora de Política, Ariadna Ortega, conversan sobre los estímulos a los combustibles que implementa el gobierno Federal, en el ámbito internacional, el presidente de EU, Donal Trump afirma que se puede alcanzar un acuerdo con Irán, además, ¿qué dice el SAT sobre los fraudes fiscales en línea?