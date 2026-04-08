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Expansión Daily

Estados Unidos e Irán acuerdan alto al fuego de dos semanas

Trump dijo que la condición para el acuerdo fue que Irán aceptara abrir el Estrecho de Ormuz. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 08 abril 2026 07:05 AM

Este miércoles, Puri Lucena y Rosalía Lara hablan sobre el alto al fuego de dos semanas que acordaron Estados Unidos e Irán a menos de dos horas del ultimátum que dio el presidente Donald Trump.

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También cuentan los detalles más importantes de otros temas:

- Senado aprueba Ley de Infraestructura; oposición señala incremento de la deuda

- La Nueva Escuela Mexicana se queda sin exámenes para evaluar resultados

- Las 30 promesas le dan la vuelta a la forma de hacer negocios

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