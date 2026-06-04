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Expansión Daily

Aranceles traen caída de cerca de 4,900 mdd en compra de automóviles y autopartes

Estas cifras reflejan que la presión arancelaria ya afecta uno de los pilares más importantes de la relación comercial bilateral. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 04 junio 2026 06:21 AM
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En este episodio, Puri Lucena y Alberto Zanela explican que entre enero y marzo de 2026, las compras de Estados Unidos de vehículos y autopartes mexicanas tuvieron una caída de 11%, equivalente a 4,870 millones de dólares menos que el mismo periodo del año pasado.

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Además, te cuentan todo lo que debes saber sobre estos temas:

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Podcast Industria automotriz

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