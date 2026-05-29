Alberto Verdusco y Patricia Tapia explican que la presidenta Claudia Sheinbaum y empresas de la industria farmacéutica anunciaron inversiones por más de 21,000 millones de pesos en México para ampliar la producción de medicamentos, vacunas e investigación clínica.
Se invertirán 21,000 millones de pesos en medicamentos, vacunas e investigación
Esta inversión ayudará a reducir la dependencia del exterior en insumos médicos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 29 mayo 2026 07:25 AM
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