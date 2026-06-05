En este episodio, Selene Ramírez, Lidia Arista y Tlatoani Carrera comentan que las estimaciones de analistas y bancos señalan que el Mundial no traerá la derrama económica multimillonaria que se esperaba y tendrá poco impacto en el crecimiento económico del país.
El Mundial apenas moverá la aguja del PIB
El evento dejará una derrama de miles de millones de dólares por el gasto de aficionados en hospedaje, restaurantes, transporte y entretenimiento. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 05 junio 2026 07:28 AM
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