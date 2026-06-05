El Mundial apenas moverá la aguja del PIB

También platican de otros temas importantes:

- Américo Villarreal, el médico que gobierna la estratégica Tamaulipas, enfrenta cuestionamientos tras reporte en Estados Unidos

- Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad de AMLO bajo polémica por presunta investigación en Estados Unidos

- Maru Campos también está entre polémicas, investigaciones y juicio político por el caso de la CIA

- La FIFA quiere reducir 50% sus emisiones para 2030, pero el Mundial de 2026 las duplicará

- Comienza la cuenta regresiva para el inicio del Mundial

