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Expansión Daily

Podrías perder tu WhatsApp si no registras tu línea telefónica

La falta de registro sí tendrá un efecto en el acceso a WhatsApp. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 30 junio 2026 07:15 AM
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En este episodio, Mónica Alfaro, Lidia Arista y Mario Palafox explican que algunos usuarios piensan que podrán seguir utilizando su WhatsApp sin hacer el registro telefónico, pero se arriesgarán a perder acceso a esa plataforma.

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Además, comentan estos temas:

- Trabajo forzoso y migración laboral elevan riesgo comercial del agro en T-MEC

- Centrales legadas enfrentan el dilema de migrar al mercado eléctrico o pagar nuevas tarifas de transmisión

- Las encuestas y filtros de seguridad centran los retos de Morena para candidatos rumbo al 2027

- Latinoamérica gana su lugar en octavos de final con los triunfos de Paraguay y Brasil

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Podcast Telecomunicaciones

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