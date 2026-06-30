En este episodio, Mónica Alfaro, Lidia Arista y Mario Palafox explican que algunos usuarios piensan que podrán seguir utilizando su WhatsApp sin hacer el registro telefónico, pero se arriesgarán a perder acceso a esa plataforma.
Podrías perder tu WhatsApp si no registras tu línea telefónica
La falta de registro sí tendrá un efecto en el acceso a WhatsApp. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 30 junio 2026 07:15 AM
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