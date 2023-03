Desde 2015 han estado implementando herramientas para vender en su plataforma. ¿Cómo ha cambiado su modelo de negocio desde entonces?

Hace ocho años comenzamos el e-commerce en Pinterest con algo que llamamos los “Buyable Pins” (pins comprables). Nos dimos cuenta de dos cosas: la primera, que el comercio es muy complicado, y la segunda, que queríamos hacer un mejor trabajo en construir una mejor infraestructura para los usuarios.

Además, desde 2016 nos hemos enfocado en tener una mayor cantidad de socios comerciales y nos hemos enfocado en salir y hacer tratos, no solo con comerciantes, sino alianzas con empresas como Shopify. Ya alcanzamos 1.7 millones de comerciantes globales. Este ha sido un esfuerzo de hace mucho tiempo y creo que hemos progresado mucho.

Ahora, también estamos enfocados en invertir en tecnologías como machine learning para que los usuarios puedan tener recomendaciones mucho más personalizadas y nos emocionan mucho los resultados.

¿Quiénes son los tipos de usuarios que entran a su plataforma?

Ha cambiado a lo largo del tiempo. Hace 10 años nuestra demografía eran principalmente mujeres de la generación X, pero ahora tenemos muchos perfiles muy distintos. Acabamos de lanzar el home personalizado y hemos notado un mayor aumento tanto de mujeres como hombres. Sigue siendo, a nivel internacional, 65% a 35%, pero ahora, nuestros usuarios principales son millennials y los usuarios que más rápidamente están creciendo son la generación Z, especialmente a través de sus dispositivos. La app está teniendo muchísimo crecimiento.

¿Cómo están implementando la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos para mejorar su plataforma?

Tenemos mil millones de usuarios que vienen a Pinterest cada año, pero solo la mitad de ellos vienen una vez a la semana. (...) ¿Te imaginas organizar 300 mil millones de pins que han sido organizados en 6 mil millones de boards? ¡ese conjunto de datos es masivo!

Hemos creado un dataset muy único y predictivo, por lo que tenemos una idea de lo que la gente va a hacer. Los últimos siete años hemos hecho algo llamado “Pinterest Predicts”.

Básicamente, si Google, Spotify o cualquier empresa te dicen lo que fue popular el año pasado, nosotros vemos nuestros datos y podemos predecir qué va a ser popular este año. Lanzamos entre 20 y 30 predicciones y los últimos ocho años, hemos acertado el 80% de las veces.

Además, pensamos que si hacemos esto bien, va a ayudar a nuestros inversores y la experiencia de compra, porque vamos a mostrar productos más relevantes; nuestros usuarios van a crear más en sus vidas; y para nuestros socios publicitarios, vamos a darles más contenido orgánico. Nuestros anuncios son contenido y parte de la IA es que esos anuncios sean más relevantes. Esto es en lo que nos enfocamos.

¿Dónde está la línea entre inspiración y publicidad?

Los anuncios en Pinterest son contenido. Punto. No hay línea. La publicidad necesita ser inspiracional y comprable en Pinterest. Cuando piensas en cómo la gente usa el servicio, vienen porque tienen una afinidad, por ejemplo, a la moda. Y puede ser desde una moda experimental que solo quieren usar un día, hasta cómo se quieren ver todos los días.

Es muy importante para los retailers y marcas que se muestran como inspiracionales para alcanzar nuestros usuarios. Pero también es cierto que tenemos toda la infraestructura tecnológica para que no solo se inspiren, sino que también sea fácil la experiencia de compra. No debería de haber una línea porque los anuncios en Pinterest son contenido.

Eres una de las primeras 200 personas en la compañía. ¿Cómo ha cambiado Pinterest desde que entraste?

Lo que ha permanecido consistente es nuestra misión y valores. Hemos sido criticados durante años por no ser lo suficientemente rápidos o no invertir demasiado. Pero pensamos mucho en nuestros usuarios e intentamos tomar decisiones de una manera objetiva. (...) y cuando veo hacia el futuro pienso que la positividad y la inspiración van a ser un requisito para dos cosas: determinar dónde la gente quiera pasar su tiempo y dónde es que los anunciantes quieran invertir su dinero.

¿Cuáles son sus principales retos de negocio?

Voy a contestar esa pregunta con nuestra meta de monetización. Porque creemos que, a pesar del clima macroeconómico y lo que está sucediendo en el sector tecnológico, (...) la visión para mi equipo es ser los líderes en la industria de la publicidad.

Siempre le pido a mi equipo que todos los días piensen en el valor que le están dando a nuestros socios publicitarios. Mi equipo y yo empezamos y cerramos el día pensando en el valor de los anunciantes y entender las metas de nuestros clientes y darles las soluciones de publicidad. Estamos muy ocupados también creando nuevos productos que pronto saldrán al mercado.

Este mes, Pinterest abrió sus primeras oficinas en hispanoamérica en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, donde actualmente tienen a más de 70 empleados trabajando en las áreas de ingeniería, ventas, marketing, contenido y creadores, entre otros.

Ustedes fueron una de las tecnológicas que sufrió un recorte de personal en meses recientes. ¿Por qué, a pesar de esto, decidieron abrir oficinas en México?

Queríamos un espacio que reflejara la nueva normalidad y que pudiera hacer dos cosas: crear la mejor experiencia para nuestros empleados y demostrarle al mercado nuestra inversión en crecimiento, además de tener un espacio que represente a la marca y que represente a nuestros partners nuestro compromiso de crecimiento en México.

Eres el director global de ventas de una de las plataformas que más inspira en el mundo. ¿Qué te inspira a ti?

Mi familia. Soy muy afortunado de tener una increíble esposa y tres hijos. Los veo y ellos me llenan. Me llenan de energía para venir a trabajar. Y no hay mejor inspiración que ellos cuatro. Ellos me inspiran y me dan la energía necesaria para ser una mejor versión de mí mismo.