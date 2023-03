El cofundador de la plataforma de transmisión de video en vivo Twitch, Emmett Shear, renunció a su cargo como director ejecutivo después de más de 16 años en la plataforma.

Esto lo informó a través del comunicado oficial publicado en el blog . Escribió: “Con mi primer hijo recién nacido, he estado reflexionando sobre mi futuro con Twitch. Twitch a menudo se siente como un niño que también he estado criando. Y aunque siempre querré estaré si Twitch me necesita, a los 16 años siento que Twitch está listo para mudarse de casa y aventurarse solo”, escribió.